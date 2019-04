Claves para triunfar en el sector del descanso y mobiliario doméstico según La Tienda 3B's Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 13:59 h (CET) Palma de Mallorca 10 de Abril: nueve de cada diez nuevas empresas fracasan en sus primeros tres años de vida. Sin embargo, este no ha sido el caso de La Tienda 3B´S, que celebra su 15 cumpleaños; y lo hace con la ilusión propia de un proyecto familiar que ha ido creciendo en los últimos años gracias a su compromiso con el cliente y con unos competentes precios de mercado Palma de Mallorca 10 de Abril: nueve de cada diez nuevas empresas fracasan en sus primeros tres años de vida. Sin embargo, este no ha sido el caso de La Tienda 3B´S, que celebra su 15 cumpleaños; y lo hace con la ilusión propia de un proyecto familiar que ha ido creciendo en los últimos años gracias a su compromiso con el cliente y con unos competentes precios de mercado.

La compañía destaca no solo por su posicionamiento en cuanto a precio, sino también por su servicio online. Se ha convertido en un referente en el sector del reposo, del descanso y de la compra electrónica. La Tienda 3B´S ofrece una oferta amplia y variada en colchones, camas y demás complementos compuestos con los mejores materiales: espuma, látex, muelles, viscoelástica, etc. Ofertas limitadas con garantía de hasta dos años y financiación a 30 meses sin intereses.

Una empresa familiar y cercana

Confianza, calidad, flexibilidad y proximidad. En un mundo repleto de grandes corporativas, La Tienda 3B´S confía en un trato más personalizado y directo, buscando lo mejor para cada cliente y escuchando sus necesidades. Es por eso que cuentan con más de 19.000 seguidores en redes sociales como Facebook, cuyos comentarios destacan su excelencia en la relación y la resolución de cualquier incidencia.

Expertos que saben y asesoran antes de vender

Fran Marchante apunta que "el descanso es fundamental para tener una vida plena y saludable. Cada cuerpo, cada persona, cada circunstancia y ritmo de vida poseen unas necesidades y, desde La Tienda 3B´S, nos aseguramos que cada cliente encuentra la mejor opción para un descanso eficiente y sano".

La visión de la empresa es fuerte: "un cliente que no encuentra respuesta a sus necesidades nunca será un cliente satisfecho. Queremos ayudar a las personas a descansar, no solo vender camas".

Precios, garantía, variedad y servicios

Los números avalan a la empresa: más de 2.500 clientes satisfechos, más de 2100 sofás vendidos y más de 5200 productos entregados. En la isla son conocidos por sus precios, pero lo que pocos saben es que la garantía es de dos años y los fabricantes y marcas con los que trabajan son de máxima confianza y profesionalidad.

La Tienda 3D´S completa las ventajas con un servicio de entrega y montaje rápido a un precio muy asequible. Y es que para ellos no hay letra pequeña. Además, su catálogo cuenta con ofertas y opciones muy variadas en cuanto a diseño.

Pilares sólidos que crecen desde la innovación

La Tienda 3D´S está a la más absoluta vanguardia del mercado mobiliario, pero sin perder el toque clásico que antaño les hizo creer en esta idea. Un proyecto que celebra con éxito más de 15 años de evolución constante y de vivencias únicas que les han permitido adaptarse a los gustos y expectativas de miles de clientes.

