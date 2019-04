10 años de la creación de la “Rima Jotabé” y la lengua artificial “Valjove”

Para junio del presente año se conmemorará, 10 años de la creación de la “Rima Jotabé” y para septiembre se celebrarán 10 años de la creación de la lengua artificial “Valjove”. Admirable para siempre, para los que constantemente están aportando diversas innovaciones universales, que hacen la diferencia en nuestra vida. Es un placer presentarles a través de estas líneas, al creador de la “Rima Jotabé” y de la lengua artificial “Valjove”.



Juan Benito Rodríguez Manzanares (nació el jueves 12 de abril de 1962, en Valencia, España). Es académico, profesor, dramaturgo, poeta festivo; escritor, novelista, cuentista, ensayista, locutor de radio, articulista, conferencista, Fundador de la Asociación de Arte Multidisciplinar y Fundador de la Orden Poético- Literaria Juan Benito. Es el creador de la Rima Jotabé, codificador de la lengua artificial Valjove. Por su fabulosa trayectoria literaria, ha recibido muchos premios literarios y reconocimientos nacionales e internacionales.



Rima Jotabé El maestro Juan Benito, en la Documentación Formal de la “Rima Jotabé” explica: “La Rima Jotabé, como nombre genérico de todas las variantes que incluye, es una nueva estructura estrófica neoclásica con la que poder componer poemas al más puro estilo clásico, pero con una arquitectura nueva y fresca, además de sólida, con la cual deseo aportar mi granito de arena a la inmensa playa de las composiciones clásicas, y con ello, si fuere posible, enaltecer aún más si cabe, la poesía clásica y la poética mundial”. Su nombre viene dado por la unión escrita de las dos iniciales del creador de la rima, J B (Juan Benito), dando como nombre, Jotabé, comúnmente llamada, Rima Jotabé.



Estructura Los poemas Jotabé, son poemas estróficos compuestos por 11 versos que utilizan rima consonante. Están divididos en cuatro estrofas. Su estructura es: A; A / B; B; B; B / C; C / A; B; C; La primera estrofa es un pareado. La segunda estrofa un cuerpo monorrimo de cuatro versos. La tercera estrofa es un segundo pareado. Y la cuarta estrofa es un Terzo. (un terceto que rima de manera novedosa: el primer verso con el primer pareado, el 2º con la segunda estrofa y el último con el segundo pareado).



La posibilidad de composición de poemas estróficos en Rima Jotabé, es muy amplia, se pueden componer poemas con versos en cualquiera de las métricas que un poeta desee utilizar, manteniendo siempre la estructura establecida indicada en esta sección, y una misma métrica para todos los versos que componen un mismo poema. En caso de utilizar versos en arte menor, la estructura estrófica sería la misma, tan sólo cambiaría el número de sílabas, y la forma de mostrar la estructura, la cual se realizaría con letras minúsculas: a; a; b; b; b; b; c; c; a; b; c.



Lengua artificial “Valjove” Juan Benito, es el creador de la “Lengua artificial Valjove”, ¿Qué es Valjove?. “Valjove es una lengua artificial, nacida desde cero, que aprovecha lo mejor de cada una de las lenguas en las que su autor, Juan Benito Rodríguez Manzanares, ha estudiado para llegar a la realización de esta lengua artificial, de fácil aprendizaje y extrema sencillez de uso. Valjove es una lengua pública y de uso gratuito, con unas características propias y particulares que, hacen de Valjove una lengua propicia para su aprendizaje en todos los lugares del mundo”.



Aporte de “Valjove” El autor de esta lengua afirma: -Valjove ofrece muchas soluciones que no se encuentra en ninguna otra lengua, numerosas mejoras con respecto a las gran parte de las lenguas naturales, vivas o muertas, las cuales, como todo, siempre son susceptibles de todo tipo de mejoras, siendo estas mejoras del todo imprescindibles que se vayan sucediendo.



“Eliminación de los sonidos y grafías menos utilizadas por la mayoría de las lenguas para unificar criterios, habiendo conservado las grafías de mayor coincidencia en todas las lenguas estudiadas para este proyecto, exceptuando las lenguas que se escriben por medio de ideogramas. Eliminación de la letra, h, al no aportar ningún sonido audible, y adopción “d” esta para marcar las excepciones de la regla fonética”.



Estas invitado a unirte a “Valjove” te comparto el link donde podrás encontrar las respuestas de las preguntas sobre este nuevo idioma artificial.



Desde estas líneas maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares, reciba mis más sinceras felicitaciones por ser fiel protagonista del plural y estupendo mundo literario, gracias por ser brillante ejemplo; de gestor cultural, a través de los diferentes medios de comunicación. La “Rima Jotabé”, exitosamente cumple 10 años y cada día se sigue extendiendo por diferentes regiones del planeta, este nuevo estilo de crear poesía, ha llegado para darle sabor y resplandor magnífico al arte poético del siglo XXI.