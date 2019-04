Más de cien poetas piden la prohibición de la tracción a sangre en Argentina Los animales que arrastran los carros son lacerados, desnutridos, deshidratados, tuertos, obligados a caminar sin herraduras Ángel Padilla

jueves, 11 de abril de 2019, 16:35 h (CET) La tracción a sangre (TAS), como se explica en la petición de firmas que hay en Change.org (petición titulada “Ley Nacional de la Tracción a sangre animal”) para su prohibición, y que ya tiene consignadas más de 200.000 firmas, “comprende la actividad informal de recolección de residuos urbanos en la cual interviene un caballo, burro u otros. […]



Los animales que arrastran los carros son lacerados, desnutridos, deshidratados, tuertos, obligados a caminar sin herraduras; sumado esto a que los carros siempre son cargados hasta la máxima altura y peso, de tal forma que ver carros que se derrumban hacia un lado y el caballo con ellos, por las calles de Argentina, es tristísima visión corriente.



Los malos tratos a los que son sometidos, las muertes diarias, también son visiones increíblemente naturalizadas por las vías públicas, caballos que se desploman con el corazón partido en dos, e inmediatamente son sustituidos mediante una mafia que mueve caballos esclavos entre los carreros de manera rapidísima.



Cuando se logre la Prohibición, los caballos serán sustituidos “por otros medios sustentables tales como: tracción a motor o eléctrica.”



Convocados por la entidad de protección y defensa animal de ámbito estatal LIBERTA, más de un centenar de poetas han firmado en apoyo a la prohibición de este uso aberrante e injusto de los animales. Y concuerdan con ALUISA -entidad de defensa de los equinos, que colgó la recogida de firmas y hace cabeza de protesta contra el TAS en estos días en el Congreso junto a otras entidades animalistas, conocidas y conocidos activistas y letradas de renombre en el campo de la defensa animal- en que se asegure que se ha de enfocar especial atención en “el destino de los animales objeto de la sustitución para que puedan ser tratados con la dignidad que merecen de acuerdo a sus derechos naturales, alejándolos de cualquier circuito comercial.



Poetas y autores firmantes

Ángel Padilla Ada Salas Alberto Constante Alberto García-Teresa Albert Roca Enrich Alfonso Brezmes Álvaro Baltazar Chanona Yza Ana Jaka García Ana Matías Rendón Ángeles Asensio Antonio Medinilla Antonio Méndez Rubio Antonio Orihuela Antonio Revert Antonio Soto Alcón Araceli Montes Arturo Alejandro Lorea Acosta Becka Beckosa Blanca Andreu Cantal Maillard Carmen Beltrán Carmen Collado Simón Carmen del Río Bravo Carmen Puerta Concha Garcia Conchi Ororbia Charo Fuentes Chary Gumeta Chefa Alonso David Fernández Rivera Dolores Conde Rodríguez Eloïsa Otero Elvira Daudet Elvira Ramos Emilio Torné Enma Pedreira Enrique Cabezón Enrique Falcón Esperanza López Parada Estrella del Valle Fernando Beltrán Francesca Gargallo Graciela Zárate Carrió Héctor Iván González Helena Scully Gargallo Idoia Carramiñana Ildefonso Rodriguez González Inma Pelegrín Iñaki de Miguel Iosu Moracho Cortés Irene Lozano Irma Pineda Isabel Blanco Ollero Isabel Martinez Barquero Isabel Miguel Isabel Rivas Jeos Silva Jonathan Pocoví Jordi Doce Jorge Riechmann Josep Lluis Serna Mata Juan Antonio Codina Juan Antonio Correa Juan Luis Olivenza Trejo Julieta Lizaola Julieta Valero Karen Desirée Katy Parra Carrillo Klara Zetkin Klaus Boas Lucia Cupertino Luis Cremades Manuel Alejandro Ceballos María del Pilar Gorricho del Castillo Maribel Zerezuela Mario Islasáinz Martin Tonalmeyotl Mauricio Molina Menchu Gutiérrez Miguel Santos Mikel Sanz Tirapu Nain Medina Nieves Álvarez Olvido Garcia Valdés Patricia Olascoaga Ramón Campos Rebeca Bolaños Cubillo Rita Altamira Gómez Rose Mary Salum Rosy Gimenez Roxana Elvridge-thomas Rozas Valz Sandra Escutia Díaz Sixto Cabrera González Teresa Ramos Teresa Sebastián Toño Jérez Urko Airean Vega Cerezo Ventura Rivas Gómez Ventura Ruiz Víctor Argüelles Víctor Gómez Valentinos Victor M. Díez Yabel René



Liberta Presidente, poeta Ángel Padilla Vicepresidenta, letrada Iratxe Arruti Elguezabal (Presidenta, a su vez, de ASPAC)

PATRICIA rabbiosi arona 11/abr/19 19:42 h. ¡¡¡¡gracias amigos de España!!!! Artsias, Poetas que de la mano del enorme corazón de Angel Padilla, nos apoyan para terminar con un flagelo que es la vergüenza de Argentina. Gracias en nombre de los miles de caballos explotados en la tas (segunda causa de trabajo infantil en Arg.) y de todos quienes día a día trabajamos para que sean LIBRES!!!! Leonor 11/abr/19 18:11 h. Tem que dar um basta nesta monstruosidade com os animais Mary Perez 11/abr/19 17:05 h. Maravilloso! Argentina tendrá la reforma de la ley 14346 que merecen todos los animales! No más TAS!

