El agujero negro estaba aquí Hay meses en que nos vendría mejor estar callados, pero coinciden con campaña electoral Ángel Pontones Moreno

jueves, 11 de abril de 2019, 16:28 h (CET) -Buenas. Quiero bajar el salario mínimo.



-¿Está usted seguro?



-No...quería decir subir el máximo.



-¿Cómo?



-No, bueno, subir unas cosas y bajar otras.



-Entonces usted quiere...



-Er..¡congelarlo todo!



-¿Y con eso...?



-¡Eutanasia para los autónomos!



-Pero...

-Los no nacidos cotizarán.



-A ver, céntrese y elija una respuesta



-Mmmm….¿Fake News?

