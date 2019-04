Vytrus Biotech gana tres premios internacionales en IN-COSMETICS 2019 de París Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 11:03 h (CET) La Feria reconoce el trabajo de Vytrus en el sector cosmético con el oro en los Innovation Awards y en los Green Awards, además de ser premiado por el Beauty Industry Awards Vytrus Biotech recibió el primer premio (gold) en las categorías de Innovation Zone Best Ingredient Award y Green Award, en el contexto de la Feria Internacional IN-COSMETICS 2019, celebrada en París del 2 al 4 de abril. Durante la misma feria, la revista Cosmetics Design también premió un ingrediente de la compañía, para uso cosmético y dermocosmético, en los premios Beauty Industry Awards.

OLEA VITAE, el último ingrediente de Vytrus Biotech, fue designado el producto más innovador de la feria con el GOLD Innovation Zone Best Active Ingredient Award. El activo se obtiene a partir de células madre de olivo y combate el envejecimiento energético de la piel. El premio, que es el más importante del certamen y uno de los más importantes a nivel mundial en el sector, reconoció la excelencia y la innovación del ingrediente, de un total de catorce finalistas, entre los cuáles había compañías y multinacionales europeas y norte-americanas.

Vytrus también recogió el primer premio en la categoría Green Award. El certamen reconoció la labor de la compañía en materia de sostenibilidad por su activo SARCOSLIM RE-SHAPE que ayuda a reducir la grasa y reafirmar. Este producto se obtiene a partir de células madre de la planta Sarcocapnos crassifolia, actualmente en peligro de extinción. La tecnología sostenible de Vytrus permite trabajar con ella, y además la compañía colabora activamente con la Universidad de Jaén para su conservación.

La feria IN-COSMETICS es el lugar de encuentro de referencia mundial para los profesionales del sector cosmético y dermocosmético, dónde se premian las innovaciones más notables del último año. Este era el quinto año de Vytrus en la feria, donde estuvo presentando una vez más sus últimas innovaciones relacionadas con ingredientes activos sostenibles hechos a partir del cultivo de células madre vegetales.

Durante la misma semana la revista Cosmetics Design también premió a Vytrus con un Beauty Industry Award, por el uso del activo Quora Nori en un producto final. Este activo “hackea” la comunicación bacteriana para tratar problemas de la piel como el acné, y ya fue ganador y finalista de varios premios a lo largo del año 2018.

Sobre Vytrus Biotech

Vytrus Biotech nació en 2009 en Terrassa de la mano de los emprendedores Albert Jané y Óscar Expósito como spin off de la facultad de farmacia de la Universitat de Barcelona (UB). La empresa basa su negocio en la biotecnología vegetal y en el cultivo de células madre vegetales, para desarrollar, producir y comercializar principios activos de alto valor añadido para los sectores cosmético y sanitario.

En 2018 ha superado los 900 mil euros de ingresos y obtenido EBITDA positivo. La empresa, que trabaja con un equipo de 20 colaboradores, tiene firmados acuerdos de distribución en 50 países y en los últimos años ha lanzado al mercado 9 productos propios y 7 productos exclusivos para multinacionales del sector cosmético y medical device, además de tener 5 patentes registradas.

Vytrus Biotech fue finalista de los premios de In-Cosmetics durante 2018 por su activo QUORA NONI, y ganó el primer premio del Cosmetorium 2018, por la innovación en formulación, y el galardón de Beauty Industry Awards 2017, por su producto para el cabello CAPILIA LONGA PPF. Está presente en Europa, USA, LATAM, Japón y Korea a través de su red internacional de distribuidores.

Durante 2019 Vytrus Biotech tiene previsto lanzar una ronda de financiación para ampliar su expansión a nuevos mercados y preparar su salida a cotización a un Mercado Alternativo Bursátil Europeo.

