Crece la demanda de muebles a medida, según Carissa Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 22:12 h (CET) Aumenta la demanda de muebles hechos a medida, como respuesta a la necesidad de muebles exclusivos, con personalidad. Carissa, empresa líder de la fabricación de muebles a medida, desvela las claves de este nuevo auge Las tendencias del Mercado, al igual que otros muchos aspectos sociales y en definitiva de casi todo lo que atañe a las personas, suele fluctuar, haciéndolo de manera pendular. De este modo, las tendencias del mercado de la decoración del hogar también han venido experimentando una evolución con vaivenes en cuanto al tipo de mobiliario que prefieren los consumidores y usuarios. Esta es la experiencia de uno de los líderes del sector: carissa.es.

Antaño, a la hora de comprar muebles a medida, era habitual recurrir a un carpintero para fabricar un armario, una cómoda, un cabecero para la cama de matrimonio, etc. Esa era la opción artesanal, que dejó paso a la que fuera la tendencia generalizada de las últimas décadas: la compra de muebles ya fabricados, adaptándose al diseño, medidas y materiales que el fabricante haya dispuesto. Esta producción en cadena, homogeiniza la oferta existente, produciéndose el fenómeno de la universalización del diseño del hogar, lo que redunda en una pérdida de originalidad y personalidad que muchos consumidores y usuarios comienzan a reivindicar.

En la actualidad, vuelve a demandarse muebles a medida, que puedan responder a las necesidades específicas de los consumidores, sus espacios y sus gustos personales.

De toda la oferta de diseño y fabricación de mueble a medida básicamente habían resistido a la nueva oleada de prefabricados los armarios a medida y las personalizaciones de muebles como los sofás, sillones y demás, en los que las pocas adaptaciones se centraban en lo textil.

En palabras de los responsables de https://carissa.es, web de referencia en el diseño y fabricación de Muebles a Medida:

"Nuestra empresa desde siempre ha escuchado a los consumidores adaptando la fabricación a sus gustos y necesidades, ofreciendo el mejor servicio de fabricación a medida de mobiliario del hogar. Nuestra oferta se ha caracterizado por una gran diversidad, ya que también somos especialistas en Mecanizados CNC y la demanda para stands de ferias y demás ha sido creciente siempre. Pero sí, poco a poco vamos notando como los clientes vuelven a apostar con fuerza por muebles a medida para sus cocinas y baños. La tendencia de una ebanistería artesana crece y para nosotros, siendo una empresa que no ha perdido nunca esa esencia, es una gran noticia que celebrar".

Así pues, sin existir grandes diferencias en lo que a precio se refiere, la diferencia notable entre un mueble a medida y una opción prefabricada se va a centrar en las calidades y la adecuación del producto a la realidad del consumidor y no al revés, lo que viene a ser también una buena noticia para los consumidores y usuarios.

"Una cocina, un baño, un armario a medida, es una apuesta por un mueble que va a convivir con el usuario durante buena parte de su vida, de ahí la importancia de rodearse de muebles que tengan el diseño, las medidas y la calidad que realmente te gusten", concluye Carissa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.