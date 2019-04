Tendencias de decoración clásica y vintage elegante, según Betty & Co Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 17:39 h (CET) El sector de la decoración e interiorismo vive un periodo de expansión continua. Betty & Co, expertos en decoración, desvela las claves de las últimas tendencias Aumenta la demanda de artículos de decoración de estilo tradicional debido a la popularización de la tendencia vintage y la aparición de programas televisivos temáticos de interiorismo. Esto se une al incremento del uso de redes sociales como Pinterest o Instagram que generan incesantemente nuevas tendencias en la Red. La revalorización de lo clásico permite que empresas tradicionales, como betty & co (surgida en 1974) con su apuesta por el diseño artesano de muebles, sean muy apreciadas también entre un público joven.

Muebles para acompañar el Slow Living

El ritmo cada vez más ajetreado de vida, junto a la constante exposición a impactos de consumo, ha impulsado una tendencia de cierta desconexión entre un sector de la sociedad. El slow living gana adeptos. Fomenta un ritmo de vida menos acelerado, y en ese sentido, conlleva implicaciones en el mobiliario. Este movimiento aboga, también en los muebles, por una nueva forma de consumo, con productos de mayor calidad y vida útil.

"Mucha gente se ha cansado del modelo industrial de usar y tirar. Ahora, apuestan por muebles, lámparas y complementos de valor. Desean un mobiliario hecho a mano, realizado por artesanos ebanistas con mimo y plena atención, además de con un enorme saber hacer", cuentan desde la empresa betty co referente en este tipo de mueble.

El Slow Living es una tendencia al alza, resulta muy popular en redes sociales por aunar valores y diseño. Fomenta un mundo más sostenible, alejado del estrés actual. Así pues, apuesta por un consumo más local y orgánico. "Estos muebles permiten a los usuarios tener en su casa elementos únicos y sustentables. Es una manera de aportar exclusividad a una casa, pero también a la vida de una persona. La pasión por gozar de cada momento, por deleitarse con cada detalle imprime al mobiliario un significado especial. Creamos obras para perdurar", indican desde la compañía.

Artesanía sí, con diseño industrial actual

El movimiento conlleva un cambio en el concepto de artesanía. Estos consumidores han estado enormemente influidos por el capitalismo en el que viven y, en consecuencia, por las decoraciones de los muebles de la industria.

"Es volver a lo que siempre ha sido un valor seguro. El buen trabajo artesano, realizado con cuidado por ebanistas expertos. La gente está apostando por muebles con significado", apuntan desde www.betty-co.com.

Sin embargo, este tipo de consumidor demanda un diseño cuidado y actual, muy alejado del mueble recargado típico del artesano en el pasado. Es una fabricación manual, mucho más minimalista y en constante renovación.

"En el pasado el artesano trataba de plasmar todas sus habilidades técnicas en cada mueble, ahora se buscan acabados más minimalistas. Esto va en consonancia con los muebles que han influenciado a estos consumidores, pero también con el modo de vida que aplican y que parte del principio de que menos es más", señalan en la tienda.

Este método de vida pone en valor el trabajo de empresas como Betty & Co volcadas en crear muebles que inspiren. "Diseñamos piezas que acompañan a las personas en su día a día, formamos parte de los recuerdos más íntimos de las personas. Cada mueble debe ser especial y así trabajamos, con esa filosofía marcada por la calidad y la finura", concluyen.

