Mary Kay apoya el liderazgo y empoderamiento femenino en el conference del INTERNATIONAL WOMEN´S FORUM

miércoles, 10 de abril de 2019, 16:25 h (CET) La compañía de cosméticos global será uno de los patrocinadores del IWF, un evento que reunirá en Barcelona a mujeres líderes, innovadoras y pioneras Hace más de 55 años que Mary Kay Ash fundó lo que hoy es una de las compañías del mundo que más apoya el empoderamiento y el emprendimiento de la mujer. En la actualidad, Mary Kay Inc. continúa apoyando el liderazgo femenino como uno de los patrocinadores del Cornerstone Conference en el International Women´s Forum (IWF). El encuentro tendrá lugar en Barcelona, del 10 al 12 de abril y reunirá a mujeres líderes, innovadoras y pioneras de todo el mundo, con el propósito de analizar los problemas globales actuales desde una perspectiva femenina.

El Cornerstone Conference del IWF ofrece una oportunidad única para respaldar el liderazgo femenino a nivel global y local. El IWF es una organización impulsada por sus socios y su misión, integrada por más de 7.000 mujeres de 33 países y 6 continentes diferentes, todas ellas expertas en diversas disciplinas. Los participantes se unen solventando fronteras nacionales e internacionales para compartir conocimientos, proporcionar una red de apoyo y ejercer influencia.

Gema Aznar, Directora General de Mary Kay España, presentará el panel “Fashion Forward” durante la Cornerstone Conference del IWF. En España, el sector de la moda experimenta un crecimiento constante, con marcas tan conocidas como Zara, Mango y Desigual. El panel analizará la dinámica cambiante del sector y examinará algunas de las estrategias innovadoras que emplean los diseñadores y fabricantes para que la moda sea más sostenible.

“Mary Kay fue fundada por una mujer para las mujeres, por lo que nuestro patrocinio en el IWF fortalece aún más nuestras iniciativas de empoderamiento de la mujer en todo el mundo”, señala Gema Aznar. “Los logros de Mary Kay Ash durante toda su vida en el ámbito del empoderamiento de la mujer la definen como pionera del mundo empresarial. Su legado se mantiene intacto con el tiempo, lo que la convierte en un ícono del mundo actual. Para nosotros es un orgullo continuar con su propósito a través de este patrocinio, entre otros muchos, y ofrecer una plataforma global al servicio de algunas de las mujeres más exitosas e influyentes de nuestro tiempo”, afirma.

Las participantes del panel “Fashion Forward” serán:

Misha Nonoo (Reino Unido), Diseñadora y Directora Creativa de Misha Nonoo.

Diseñadora y Directora Creativa de Misha Nonoo. Jennifer Fleiss (Estados Unidos) , Co-Fundadora de Rent the Runway y Directora de Desarrollo Empresarial, Co-Fundadora y Directora Ejecutiva de Jetblack, del Walmart’s Store No. 8 Incubator.

, Co-Fundadora de Rent the Runway y Directora de Desarrollo Empresarial, Co-Fundadora y Directora Ejecutiva de Jetblack, del Walmart’s Store No. 8 Incubator. Beatriz Bayo (España), Directora de Responsabilidad Social Corporativa de MANGO. Esta conferencia estará moderada por:

Directora de Responsabilidad Social Corporativa de MANGO. Esta conferencia estará moderada por: Maria Eugenia Girón (España), Directora Ejecutiva del Observatorio del Mercado Premium del IE, Directora del Consejo y socia de IWF España. “Nos entusiasma la idea de trabajar con Mary Kay porque la misión de la empresa de promover el espíritu emprendedor y el liderazgo de la mujer está en consonancia con nuestra misión”, afirmó Stephanie O’Keefe, directora ejecutiva de IWF. “Es fundamental colaborar con líderes corporativos como Mary Kay para seguir produciendo un impacto positivo en las mujeres de todo el mundo”.

Todos los años, el IWF organiza dos conferencias internacionales que ofrecen una oportunidad única para que mujeres líderes examinen problemas globales dentro de un contexto local y desde una perspectiva femenina, por ejemplo el progreso internacional, las empresas, la economía, el espíritu emprendedor y la sostenibilidad.

Fruto de su compromiso, Mary Kay patrocinará también la Conferencia Mundial de Liderazgo 2019 que tendrá lugar en Toronto, Canadá, del 13 al 15 de noviembre y que reunirá también a mujeres líderes con un “mentalidad abierta” para explorar nuevos modos de crear, colaborar y conectar. Para mayor información sobre el IWF, pulsar aquí.

Promesa de producto

Todas las mujeres quieren productos que ofrezcan resultados. En Mary Kay Inc., su equipo experto de científicos utiliza la tecnología más avanzada disponible en cuidado de la piel para garantizar que los consumidores obtienen lo que desean: productos innovadores en los que puedan confiar a un precio asequible.

Conocer más.

Sobre Mary Kay

En Mary Kay, el éxito radica en su compromiso por unos productos irresistibles, una oportunidad de negocio irresistible y un impacto positivo en la sociedad. Durante 55 años, Mary Kay ha inspirado a las mujeres a conseguir sus metas profesionales en casi 40 países. Como compañía de miles de millones de dólares, ofrecen lo último en innovación en cuidado de la piel, un atrevido maquillaje y fragancias. Descubrir más razones por las que enamorarse de Mary Kay es tan fácil en www.marykay.es.

