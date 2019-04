Cerrajeros Villajoyosa advierte a sus clientes sobre los fraudes en cerrajería

Cada vez más supuestos profesionales aparecen el sector cerrajero, generando problemas en distintos hogares y comercios En muchas ocasiones los trabajos de estos supuestos profesionales, no se conocen y pasan desapercibidas, ya que son pocos los usuarios afectados que realmente denuncian estas situaciones y a estos trabajadores. A este tipo de acciones se le llama correctamente intrusismo laboral o profesional, algo para lo que Cerrajeros Villajoyosa está totalmente en contra. Pero esto no solo afecta a imagen de los verdaderos profesionales cualificados en la sociedad, sino que también puede afectar a los mismos clientes, ya que los intrusos, suelen realizar trabajos rápidos de muy baja calidad, dejándose las cosas a medias y muchas veces, creando roturas o no resolviendo los problemas. Incluso en ocasiones puede ser especialmente peligroso.

Como Cerrajeros Albir aconseja, buscar la información necesaria y los servicios que busca en Internet, debido a que por estos medios, la información proporcionada es veraz y es más difícil encontrar estos fraudes.

Como también indica Cerrajeros San Juan de Alicante, contar con un verdadero profesional es la única forma de evitar, los posibles, deterioros y desperfectos que pueden ocasionar los intrusos cerrajeros, que suelen anunciarse a través de medios más tradicionales, como por ejemplo las pegatinas.

Puede que sea difícil distinguir los verdaderos profesionales de los intrusos, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser mucho peores. También es importante, en el caso de sufrir una situación como las descritas, denunciar y avisar a las autoridades, ya que es la única opción, para que estas actividades disminuyan y la sociedad en general se conciencie de ello.

Tanto Cerrajeros Villajoyosa como sus ramificaciones, quieren apostar por servicios de alta calidad y rechazar cualquier tipo de fraude o intrusismo laboral. Al final, esto puede exponerse de la siguiente forma. ¿Quien dejaría en manos de falso médico sus cuidados? El intrusismo afecta aunque en diferente grado en igual forma a todos los trabajos y sectores.