Sibari Republic explica todo lo que se necesita saber sobre el sérum

miércoles, 10 de abril de 2019, 15:28 h (CET) El sérum es el producto estrella de cualquier firma de cosmética: su elixir. A continuación, se desvelan todos los secretos que hay que saber y la rutina más adecuada para cuidar la salud de la piel. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex que incluye los mejores principios activos para el cuidado del rostro, explica cómo sacar el máximo rendimiento a la rutina de salud facial y presenta su Sérum Origin El sérum facial es un suero caracterizado por su alta concentración en ingredientes activos, por su rápida absorción y penetración y, porque en función de su composición presentan distintos efectos y puede llegar a alcanzar capas más profundas de la piel. Su consistencia suele ser ligera, tipo suero, geloide, cristalina y fresca. Además, su acabado no graso permite la posterior aplicación de maquillaje o del cosmético habitual que emplee cada uno. El sérum es un tratamiento que ofrece resultados visibles en poco tiempo, y está considerado el verdadero elixir de activos característicos de una firma.

El sérum facial sirve para tratar condiciones específicas de la dermis, y actúa directamente sobre el aspecto en cuestión, que puede ser de luminosidad, firmeza, hidratación, exceso de sebo... Es una forma de ofrecerle a la tez una nutrición intensa gracias a un cosmético concentrado. El objetivo del sérum facial es el de darle un plus al cuidado de la piel en los momentos en los que ésta más lo necesita.

Indicaciones del sérum

La utilización de un sérum se recomienda a partir de los 30 años, pues es durante esta etapa cuando comienzan a hacerse presentes los primeros signos del envejecimiento y se necesitan productos específicos que actúen de forma más profunda sobre la piel. El sérum antiedad o revitalizante es perfecto para este momento, por ejemplo. No obstante, para pieles más jóvenes y/o acneicas puede funcionar también muy bien gracias a su textura no grasa. Este tipo de sérum está especialmente indicado para hombres, ya que tienen la piel más grasa que las mujeres y precisan una absorción más rápida.

Aplicación

Se recomienda aplicar el sérum 2 veces al día, mañana y noche. Siempre después de limpiar el rostro por la mañana para mantener la hidratación de la piel y de noche, mientras se duerme, para potenciar así sus efectos.

El primer paso es limpiar muy bien el rostro. Los poros deben estar libres de polución o maquillaje y obstrucciones, para que el producto penetre adecuadamente.

A continuación, se debe aplicar un tónico, con la ayuda de un algodón mediante suaves toquecitos sobre la piel o movimientos circulares suaves para preparar la piel para que acepte el tratamiento posterior. Después, se debe retirar de manera ligera y suave la humedad de la piel.

Aplicación del sérum: debido a su textura ligera y alta concentración de activos, sólo se necesitan unas gotas para cubrir todo el rostro y ejercer su función.

Completar el tratamiento aplicando una crema hidratante o antiedad.

Sibari Republic presenta su Sérum Origin, el producto estrella de la firma y que tiene como principal característica el poseer una concentración de ácido hialurónico mucho mayor que otros productos convencionales, a fin de alcanzar las capas más profundas de la piel potenciando así su eficacia. Además, ha sido sometido a un test de eficacia en voluntarios durante 28 días en el que ha obtenido estos notables resultados:

Muy buena compatibilidad cutánea.

Efecto antiarrugas demostrado: las pequeñas arrugas y líneas de expresión se hacen menos visibles después de 28 días de tratamiento.

El 90/ 95 % de consumidores que han probado el producto siente la piel hidratada, suave y con un aspecto más juvenil.

Afirman que proporciona un efecto relleno.

Perciben la piel redensificada, con un aspecto más saludable y una sensación agradable. Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan un efecto máximo avalado de larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos. "Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic".

