No es tonto, sino patriota José María Grandas Menéndez, Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de abril de 2019, 18:11 h (CET) Casado ha declarado en Onda Cero que -por primera vez en la democracia- bajará el año próximo, si es elegido, el salario mínimo de 900 a 850 euros, como prometió Rajoy. También, contra el 80% de los ciudadanos, ha afirmado querer restringir más el aborto y ha elegido como segundo en Madrid a Suárez Illana, que quiere prohibirlo aún más a base de bárbaros embustes.



No es que el nuevo líder del PP sea tan tonto que no comprenda que esos y otros gestos suyos parecidos garantizan aún más su derrota electoral. Es que, como buen patriota, no puede aceptar el tener que gobernar con los restos de un partido tan incapaz y corrupto como el de Rajoy, a lo que se añade su imprevista y veloz sustitución por otros políticos tan poco preparados como él mismo, que ignora hasta donde están ciudades tan importantes como Talavera, Melilla o Getxo. Ojalá puede reformar el PP a fondo, hasta cambiar de siglas y sede corrupta su partido, según han propuesto algunos de sus miembros más honestos o listos, y presentarse en el futuro como una aceptable alternativa democrática a otros partidos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

