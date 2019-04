Colomba: el dulce de Semana Santa italiano a la venta en Casabase

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Casabase, la tienda italiana de productos gourmet más exclusiva de Madrid, trae directamente de la bella Italia uno de los dulces más populares en el país vecino durante esta época: la Colomba. Esta delicatessen a base de pan dulce, huevos, azúcar, almendra, naranja, chocolate, etc. estará a partir de ya a la venta en las dos tiendas Casabase de Madrid, Núñez de Balboa, 34 y Dr. Castelo, 8 La Colomba o Paloma de Pascua es uno de los postres más populares en Italia cuando llega la Semana Santa. Y a partir de ahora, ya no será necesario viajar hasta el país vecino para disfrutar de su exclusivo sabor y textura, ya que Casabase, la tienda más exclusiva de productos gourmet italianos en Madrid, las pone a disposición de todo aquel que quiera disfrutarlas en sus dos locales (C/ Núñez de Balboa, 34 y C/ Dr. Castelo, 8), a un precio de 30 €.

En Casabase podrás encontrar estos dos tipos de Colomba:

Colomba Tradicional. Es uno de los dulces más típicos de la Semana Santa italiana. Su masa es muy parecida a la del Panettone (masa madre) y posee un sabroso equilibrio entre el sabor de la almendra amarga y la dulce pureza de la naranja confitada. Su textura está elaborada con levadura natural y es sorprendentemente suave, a la vez que libera equilibradamente fragancias a naranja y almendra. Además, no contiene aromas, ni colorantes, ni conservantes.

Colomba a los Tres Chocolates. Este tipo de Colomba posee un suave aroma a naranja, y está rellena de tres tipos de chocolate (de ahí su nombre): chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate oscuro. Está elaborada con masa madre y no tiene conservantes, también está recubierta por un sabroso glaseado, enriquecido con polvo fino de cacao. Su masa, al igual que la de la Colomba Tradicional, es muy parecida a la del famoso Panettone. Como dato curioso cabe destacar que este tipo de Colomba que se vende en Casabase ha ganado varios premios a la mejor Colombella Ai Tre Ciocccolati en Italia.

Acerca de Casabase

Angelica y Francesco son una pareja italiana que, para delicia de sibaritas y foodies, ha decidido traer lo mejor de Italia a Madrid. Apasionados de la cocina artesana y de la comida sana y auténtica, abrieron en 2015 y 2018 dos tiendas italianas gourmet bajo el nombre de Casabase, que están inspiradas en las auténticas bottegas italianas.

Para los amantes de la gastronomía italiana, seleccionan los mejores productos del país vecino y los importan directamente otorgando una venta de servicio exclusivo en Madrid. Entre sus especialidades, los panini italiani y el arte del pan. También, cuentan con los más selectos vinos, quesos, pastas y embutidos italianos.

Las dos tiendas Casabase poseen un espacio para degustar los platos in situ para desayunar, comer, merendar, tomar el aperitivo o, si se prefiere, take away. Casabase también prepara catering para eventos (previo encargo).

www.casabase.es

C/Del Dr. Castelo, 8

28009, Madrid

Tfno. 689 746 604

C/ Núñez de Balboa, 34

28001, Madrid

Tfno. 689 74 66 04

@casabase_salamanca

@casabase_retiro

/ CasabaseSalamanca

/ CasabaseItalianGourmet

MediaKit