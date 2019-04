AleaSoft: La fotovoltaica en primera línea del cambio económico Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 13:11 h (CET) AleaSoft analiza la repercusión del nuevo Real Decreto sobre el autoconsumo eléctrico para contribuir a que las energías renovables sean un factor importante en un cambio económico y social en España en el medio plazo El viernes 5 de abril se aprobó el Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico desde el punto de vista administrativo, técnico y económico. Se habilita el autoconsumo colectivo del que se pueden beneficiar comunidades de vecinos y, muy importante, los polígonos industriales. Los trámites que deberán realizar los autoconsumidores al dar de alta una instalación se simplifican y se establece un mecanismo simplificado de retribución de la electricidad que se produce y se vierte a la red.

El nuevo Real Decreto regula en general una serie de mecanismos para una nueva actividad que es el resultado de la introducción masiva de la energía fotovoltaica. Algunas de esas regulaciones no existían y otras no eran satisfactorias para estimular la actividad de autoconsumo.

Hay que destacar que en este logro tiene un papel destacado la UNEF, Unión Española Fotovoltaica, que con una labor de concientización ha influido en todos los ámbitos de decisión de la política española para primero derogar el “impuesto al sol” y ahora para que este nuevo Real Decreto recoja las prioridades principales del autoconsumo fotovoltaico.

Como se ha planteado en publicaciones anteriores de AleaSoft, las energías renovables y en especial la energía fotovoltaica representan para las regiones del sur de Europa una oportunidad para compensar las desigualdades económicas con respecto a las regiones del norte. La disminución de los precios de la tecnología fotovoltaica hace que cada vez sean más asequibles las instalaciones de autoconsumo doméstico e industrial, que ahora con este nuevo Real Decreto se puede hacer de manera colectiva. Los precios elevados de la electricidad que se están teniendo desde el año 2018 tienen un efecto negativo, fundamentalmente para las industrias que tienen un consumo eléctrico mayor. Mediante el autoconsumo individual o colectivo estos precios se pueden disminuir. Además, el autoconsumo puede proporcionar nuevos ingresos si los excedentes se vierten a la red y esto es una oportunidad para muchas empresas.

Otro aspecto importante de la incentivación del autoconsumo está en sustituir importaciones de energía. Cada año el sector eléctrico español importa electricidad, gas, carbón, diésel y combustible nuclear. El coste anual es de decenas de miles de millones de euros que salen del país. Con cada MWh que se pueda autoproducir, se estará disminuyendo la factura eléctrica de importación. La visión de AleaSoft es que en un futuro España se convierta en un exportador neto de energías renovables. Además, con cada MWh que se pueda autoproducir se estará ayudando a la descarbonificación del sistema eléctrico y al descenso de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.

El nuevo parlamento que salga en las próximas elecciones, el nuevo gobierno y en general todos los grupos políticos deben trazar un plan para incentivar y desarrollar las energías renovables a largo plazo. La implantación de las energías renovables son una parte principal del desarrollo futuro de España, sobre todo en las regiones del sur del país donde hay mayor cantidad de horas de sol y la producción solar, sobre todo la fotovoltaica, es más productiva.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) publicado recientemente propone un aumento muy importante de la capacidad renovable, y destaca la solar con la instalación de más de 37 GW nuevos en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento del 530% comparado por ejemplo con el 114% esperado para la eólica. De estos 37 GW solares del PNIEC, 32 GW corresponden a la fotovoltaica y 5 GW a la termosolar.

Cada vez se están firmando más PPAs (Power Purchase Agreements) para instalar cientos de nuevos megavatios en el país. Para los próximos diez años se esperan inversiones por valor de 30 mil millones de euros en el sector renovable. Con cada PPA se garantizan inversiones en energías renovables y que los consumidores consigan precios estables en un futuro y además una garantía de suministro de electricidad 100% renovable.

Hay que canalizar estas inversiones hacia las regiones más desfavorecidas para que obtengan nuevos ingresos y para se creen puestos de trabajo. Las nuevas fuentes de energía limpia deben ser una base para crear nuevas industrias, centros de formación y centros de investigación. Con cada MWh que se pueda autoproducir o producir con energías renovables se estará ayudando a crear puestos de trabajo, conocimiento y riqueza para las regiones más desfavorecidas y en general para todo el país.

