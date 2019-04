The Valley e IAB Spain se convierten en partners académicos para impartir el Máster en Digital Business Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 17:52 h (CET) El programa MDB+ de The Valley DBS e IAB Spain destaca por la excelente competencia de su profesorado en activo perteneciente al ámbito digital, y la amplia formación práctica que ofrece a través de metodologías ágiles, talleres y workshops The Valley Digital Business School, hub de conocimiento que une formación, talento y emprendimiento, e IAB Spain, la Asociación de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación Digital en España, han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar como partners académicos impartiendo el Máster en Digital Business (MDB+).

Con esta alianza, ambas entidades cumplen con el objetivo de formar a los profesionales especializados en negocios digitales, dándoles los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para llevar a cabo la transformación digital de la empresa, imprescindible actualmente. En este sentido, Arantxa Sasiambarrena, CEO en The Valley, incide en que “unir el prestigio de IAB Spain con la excelencia de The Valley marca un hito en la industria digital en España”.

Desde IAB Spain, Beatriz Medina, presidenta de la asociación explica que: “The Valley aporta una trayectoria impecable en el sector, gracias a su apuesta por la innovación y la generación de un ecosistema digital. La mejor referencia, en este sentido, es el Máster en Digital Business, que garantiza el objetivo de IAB Spain de continuar trabajando en la capacitación de los profesionales españoles de la industria digital”.

Este acuerdo entrará en vigor en la próxima convocatoria del programa que comenzará en octubre de 2019 y será de aplicación para todas las ediciones del máster que se impartan en los centros de The Valley Digital Business School en Madrid y Barcelona.

“IAB Spain nos aporta una conexión al conocimiento global de negocio en este sector, lo que ayuda a potenciar el valor de nuestro MDB+”, destaca Ana Delgado, Chief Education Officer de la escuela de negocios.

Con 17 ediciones, el Máster en Digital Business de The Valley Digital Business School ha formado de manera exitosa a profesionales que hoy en día son expertos del sector digital. El programa está dirigido a especialistas con una edad media de 36 años y más de 7 años de experiencia laboral, que buscan prepararse para entender y afrontar los aspectos más relevantes del entorno digital y la innovación, aplicados al ámbito del negocio; también para los emprendedores que quieran hacer realidad sus proyectos.

El MDB+ destaca por su claustro de profesores, formado por más de cien profesionales de referencia y en activo en el ámbito digital, además de por su amplio y completo programa formativo. El plan se divide en ocho módulos teórico-prácticos, que permiten que el alumno obtenga todos los conocimientos y las habilidades necesarias para poder plantear, desarrollar e implementar una estrategia digital 360º aplicada al negocio. Un programa reconocido en el sector por su alta tasa de empleabilidad y de impulso en proyectos de emprendimiento.

