Aumenta la demanda de cerrajeros, según Cerrajeros Muchamiel AC Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 17:43 h (CET) Debido también el aumento de los robos y ocupaciones indebidas de los hogares, la demanda de cerrajeros, especialmente aquellos especializados en antibumping a aumentado considerablemente Las estadísticas cuentan que más de la mitad de los hogares en España, cuentan con cerraduras fáciles de manipular, con cualquiera de las últimas técnicas de robo, como es por ejemplo el bumping. Esta técnica suele ser la preferida de los ladrones, ya que permite abrir los cilindros a trabes de de llaves manipuladas, por lo que muchas veces solo sera necesario un simple destornillador para abrir una puerta. De forma limpia y sin romper nada

Por todo ello Cerrajeros Muchamiel, propone mejorar la seguridad de todos los hogares, ya que la protección de estos no es algo que pueda dejarse al azar. Existen una gran variedad de cerraduras con distintos grados y niveles de protección, pero para evitar las aperturas de puertas con el método bumping, lo mejor serán los bombines antibumping, como los que Cerrajeros Novelda instala. Estos bombines, proveen de soluciones a su vez de todo tipo, son anti ganzúa, anti taladro, anti rotura y mucho más. Pero hay que tener en cuenta que esta técnica no es la única que los ladrones conocen y pueden utilizar.

Cualquier persona puede comprar un bombin antibumping, pero no deberían instalarla por ellos mismos si no dispones de los conocimientos apropiados. Por ello es aconsejable contratar los servicios de Cerrajeros Alicante Baratos, cuyo equipo esta especializado en la instalación de estos dispositivos y conocen todas las técnicas de instalación actuales para la protección del hogar.

Además de todo ello, todos estos Cerrajeros, están disponibles a todas horas, por las mañanas y por las tardes, las 24 horas, los 365 días del año, para atender a todos sus clientes, ante cualquier urgencia o problema de cerrajería que les pueda surgir en cualquier momento.

