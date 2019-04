Abuelo Actual organiza talleres gratuitos por su 15 aniversario Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 17:31 h (CET) Van dirigidos a particulares y profesionales que quieren conocer los últimos avances para facilitar la autonomía de las personas mayores y su cuidado La tienda Abuelo Actual, dedicada al bienestar de las personas mayores, ha puesto en marcha un programa de talleres gratuitos con motivo de su 15 aniversario. Los talleres se dirigen a particulares y profesionales que quieren conocer los últimos avances para facilitar la autonomía de las personas mayores y su cuidado.

Abuelo Actual fue en su día la primera tienda que abrió en Bizkaia especializada en productos y servicios para la tercera edad y conoce en profundidad todas las soluciones existentes en el mercado internacional. Con el programa de talleres pretende mostrar estas novedades, que muchas veces son desconocidas. “Es una forma de agradecer la fidelidad a los clientes; informarles de lo último, que prueben los artículos más prácticos y útiles, preguntarnos; todo en un ambiente cercano y agradable” afirma Inés Venero, gerente de Abuelo Actual.

En su trayectoria, Abuelo Actual ha ido incorporando todos los avances en productos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y las cuidadoras. Son especialistas en cuidados especiales, mobiliario adaptado y productos de uso personal ofreciendo las últimas tendencias. Seguridad, domótica, ortopedia, descanso o higiene, son algunos de los ámbitos que trabajan.

Estos talleres resultan interesantes porque acercan al visitante novedades y adelantos en materia de cuidado y muestran artículos que hacen más llevaderas las tareas diarias. “Un producto que tenemos en la tienda desde el principio y que sigue sorprendiendo mucho a los visitantes es el pone-calcetines o medias”, comenta Inés Venero. Para profesionales son una ocasión de encontrar solución a sus necesidades más concretas. “La semana pasada vino un grupo de terapeutas ocupacionales muy interesados en las sillas eléctricas y en las ayudas para hacer movilizaciones de sábanas y materiales deslizantes”.

El creciente avance tecnológico también se refleja en muchos de estos artículos, que a veces son desconocidos. Sistemas domóticos, localizadores gps o teléfonos son algunas de las novedades que presentan. Los talleres dan la posibilidad de probarlos y ver cómo funcionan.

Los talleres están teniendo una gran acogida y muchas personas, bien particulares o asociaciones o bien entidades y profesionales relacionados con este ámbito se han pasado ya por ellos. Además, hay sorteos y se da un aperitivo y un pequeño obsequio a los asistentes. “Llevamos solo un mes de talleres, pero con muy buenas sensaciones. Les sorprenden gratamente las novedades que tenemos y ven interesante el poder ver in situ el funcionamiento de ciertas ayudas técnicas, sobre todo. Al final, todo el que viene acaba conociendo algún artículo que le sorprende o que no conocía”, añade Inés.

Los talleres ”Conoce y prueba” tiene lugar los viernes a las 13 horas en la tienda de Abuelo Actual en el centro de Bilbao (Calle Mª Díaz de Haro 26). Hay posibilidad de acordar otras fechas y horarios a medida para grupos de más de 8 personas. Para acudir a los talleres es necesaria reserva previa llamando al 94 433 16 52.

Abuelo Actual es una empresa vizcaína que trabaja para la mejora de la vida cotidiana de las personas mayores, cuidadores, profesionales de residencias y centros que ofrecen servicios a la tercera edad.

