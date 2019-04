Psicofertilidad Natural explica la relación entre infertilidad e intestino delgado dañado

El intestino delgado dañado, esto es, que no absorbe bien los nutrientes, tiene multitud de consecuencias, entre ellas, la infertilidad ¿Hay alguna relación entre el intestino delgado y la infertilidad? Pues la ciencia parece que ha demostrado que sí, que efectivamente existe una clara relación entre tener problemas en el intestino y no poder concebir. Antonia González es embrióloga y se dedica profesionalmente en su centro Psicofertilidad Natural a ayudar a las parejas a tener un bebé. Su técnica revolucionaria es integrativa, es decir, ella valora todos los aspectos de la mujer (y también de su pareja) para averiguar la causa por la que no hay embarazo. Muchas veces se trata de una enfermedad autoinmune desconocida. Otras, el tema es más complejo. "Cuando yo me dedicaba solo a la reproducción asistida -explica- jamás se me habría pasado por la cabeza que el intestino podría ser una parte importante para mejorar la fertilidad, o para que empeorara (es lo mismo). En esos años de Embrióloga, yo solo pensaba en óvulos, espermas, embriones, hormonas, estimulación hormonal y poco más… es como que la mente se te hace un poco más pequeña y dejas de mirar a otros lados, para no distraerte" -sostiene.

Cuando la experta en fertilidad se topó de bruces con la PsicoNeuroInmunología (PNI),todo cambió: "Ahí empecé a descubrir que somos un todo y que si analizamos y estudiamos los órganos o las células por separado, nos estamos perdiendo mucha información"- afirma. De hecho- continúa -"creé PsicoFertilidad Natural desde la base de la PNI, pero todavía no era consciente. En los últimos años la PNI empieza a ser más vista, empieza a tener mucha más evidencia científica y empieza a hacer mucho ruido, porque es la solución integral a los problemas de salud que nos enfrentamos, no solo a problemas de fertilidad".

PsicoNeuroInmunología y Fertilidad, ¿qué es?

Se trata de estudiar cómo interfieren el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino (hormonal). "Si hablamos de fertilidad, si tratamos la infertilidad, estamos obligados a tener en cuenta el sistema inmune y el nervioso y el primer escalón para tener una buena salud es el intestino, si el intestino no trabaja bien, nuestro organismo no puede trabajar bien" -explica la experta. Es ahora cuando muchos profesionales empiezan a recetar probióticos cuando dan antibiótico, por ejemplo, esto hace pocos años era impensable, "que tengamos una pared intestinal con la microbiótica adecuada nos va a salvar de muchos problemas hormonales, infecciones, enfermedades autoinmunes, problemas cognitivos, depresión, ansiedad, etc."-señala.

El intestino se ve afectado especialmente, aumentando su permeabilidad, por el estrés, la mala alimentación, por virus y bacterias, por los tóxicos, por las hormonas, por los xenobióticos, por los antibióticos, por el déficit de zinc o de glutamina, por el exceso de ejercicio, por el consumo de alcohol, por el consumo de AINE (antiinflamatorios no esteroideos), etcétera."Hay muchísimos factores a tener en cuenta"- señala González. "Como podréis ver, estamos expuestos a demasiados agresores de nuestro intestino. La suerte es que igual que se está estudiando y descubriendo todo aquello que lo empeora, también sabemos todo aquello que lo mejora"- explica.

Lo primero y más importante es "aquello que introducimos por nuestra boca, nuestra alimentación, además hay aminoácidos que nos pueden ayudar a sanar la pared intestinal, como la Glutamina o, si existe un déficit de Zinc, obvio, mejorando los valores. La vitamina D, también importante para la pared intestinal. La vitamina A, los probióticos y los prebióticos, los ácidos grasos tipo DHA y EPA" -explica.

Una atención personaliza, clave para mejorar

Para la experta en fertilidad es necesario atender cada caso de manera individualizada, "lo mejor es personalizar, primero valorar el estado de la mujer o el hombre, con análisis y anámnesis, y posteriormente apoyar con alimentación adecuada, suplementos y con hábitos de vida adecuados".

¿Qué dice la ciencia?

Varios son ya los estudios publicados. A continuación una relación de los más interesantes.

Relación entre el síndrome del ovario poliquístico (SOP) y la microbiota intestinal

Relación entre el SOP y el síndrome del intestino irritable

Relación entre la endometriosis y el intestino.

Se está apuntando ya muy seriamente al papel que juega la microbiota en esta enfermedad

Relación de la infertilidad con las enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo

De los grandes avances en este campo es importante señalar que ya se ha comprobado, y cada vez se comprueba más que aquellas mujeres que tienen problemas autoinmune de tiroides, endometriosis, psoriasis, eccemas… (al final la base es la misma), experimentan una clarísima mejoría al dejar el gluten o el trigo, "y esto tiene una razón que el intestino trabaja mejor tal y como se señala en este estudio. Dichas mujeres, al dejar el gluten tenían menos dolores de la endo, por tanto, tenían menos inflamación", señala.

¿Qué pasa con los hombres? ¿Les afecta?

No se han realizado tantos estudios pero "si relacionamos y pensamos un poco, podemos llegar a conclusiones muy sencillas. Si tenemos un intestino que no está absorbiendo correctamente los nutrientes de los alimentos, será mucho más rápido llegar a tener déficits, y tener déficit de Zinc, Selenio, Vitamina B12, Vitamina D, ácido fólico, afecta directamente al esperma, tanto a su formación como a su ADN" -argumenta. Sí ha habido estudios, como este, donde sí se relaciona la permeabilidad intestinal con los anticuerpos antiespermatozoides.

Conclusiones

Si se cuida el intestino, se cuida la fertilidad, el sistema inmune, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, la tiroides, el ADN espermático,etc.

