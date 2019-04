Piano Marketing: primera agencia Low-Wow, en Granada Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 15:24 h (CET) La empresa de diseño web y marketing digital, Piano Marketing, ubicada en Granada, se consolida como la primera agencia Low-Wow del mundo en su sector La empresa de diseño web y marketing digital, Piano Marketing, ubicada en Granada, se consolida como la primera agencia Low-Wow del mundo en su sector.

Entender que hoy en día es imprescindible llevar a cabo diversas actividades de marketing en Internet a la vez, para llegar al público objetivo y satisfacerlo, es el primer paso que en esta agencia granadina de marketing se dio, con el fin de poner en marcha las acciones pertinentes ante cada cliente que contrata sus servicios.

Fusionar conceptos como el diseño web, el posicionamiento SEO, las campañas de Google AdWords y Facebook Ads, con otras acciones de Social Media y Marketing de Contenidos, parece tedioso a corto plazo. Sin embargo, el nuevo concepto “Low Wow” por el que Piano Marketing ha apostado desde el principio, en su propósito de consolidarse como empresa innovadora de marketing online, ha hecho de esta agencia un referente en la ejecución de acciones de marketing y satisfacción del cliente en todo el mundo.

Para entender el concepto Low-Wow, basta con centrarse en el modus operandi del equipo que compone a la agencia. Mediante distintos profesionales con una sólida experiencia profesional y una permanente actualización de conocimientos, (debido a la constante evolución en la que se halla el sector del marketing digital), Piano Marketing ha conseguido su objetivo: crear el efecto sorpresa en el cliente cuando ve su trabajo terminado, a un bajo coste.

¿Cuál es el secreto? muy sencillo; la clave que descubre Piano Marketing se encuentra en contar con un equipo cualificado y creativo, que gracias a su experiencia consigue trabajar a buen ritmo, alcanzando un resultado completamente efectivo. El concepto Low Cost, por tanto, implica ofrecer al cliente más de lo que pide, como resultado final, a través de una serie de tareas que son distribuidas en un equipo joven, con ganas de crecer, así como altamente cualificado y experimentado, para ofrecer resultados excelentes en poco tiempo. El pilar básico común, en el personal de esta agencia, es fundamental en el mundo del marketing: la creatividad.

Visto de otro modo, para explicar cómo menos tiempo implica menos precio, la fórmula exacta que Piano Marketing aplica a sus proyectos, para ser ahora referente mundial, es la siguiente:

Efecto WOW = Trabajo / Precio x Tiempo

En definitiva, una empresa Low Wow se identifica como la entidad capaz de ofrecer resultados iguales o mejores que otras empresas del sector, en menos tiempo, y con un coste menor. El secreto para que la calidad prime en los trabajos presentados por Piano Marketing es, por tanto, un resultado que permanece imborrable entre sus clientes.

Contar con las personas adecuadas en un equipo de trabajo es esencial para llevar a cabo proyectos Low Wow. Aunque en los inicios de Piano Marketing se ofrecían servicios de diseño web en Granada y posicionamiento en Granada, poco a poco esta agencia ha ido creciendo hasta conseguir clientes, no solo de dicha localidad, sino también de otras zonas de Andalucía y España. Piano Marketing, finalmente, se ha consolidado con un método innovador y pionero a nivel internacional.

¿Cuál es la diferencia entre Low Cost y Low Wow?

Dado el surgimiento de conceptos similares en los últimos años, aunque Low Wow es más reciente, puede ser confundido con el término Low Cost.

La diferencia es sencilla; mientras que una agencia Low Cost ofrece resultados con precios bajos, la empresa Low Wow añade además: calidad, eficacia y bajo período de tiempo para ofrecer resultados.

Low Wow, por tanto, abarca Low Cost, y se reconoce como un concepto más amplio y efectivo.

Más concretamente, se puede ejemplificar una empresa de vuelos baratos, Low Cost, como una entidad en la que la clientela no espera más que satisfacer una necesidad, sin más, con un precio barato. Adicionalmente a ello, la empresa Low Wow, de la que Piano Marketing es pionera, añade detalles que un cliente no espera y favorecen su negocio por encima de las expectativas que tenía al contratar los servicios de la empresa, con un precio muy económico.

No es lo mismo presentar a un cliente una web, sin más, que ofrecer resultados de optimización, además, en redes sociales, blogs, reputación online, marketing de compras programadas, y otras acciones que no tienen por qué haber sido primeramente contempladas. La experiencia y conocimientos del equipo innovador de Piano Marketing, ha sabido plasmar varias tareas, rápidamente, para ofrecer resultados unificados capaces de optimizar los ingresos en diferentes tipos de negocio.

La competitividad dentro del mercado digital abre, por tanto, un nuevo concepto a copiar, con Piano Marketing a la cabeza, como agencia referente ante sus resultados de éxito reconocido.

