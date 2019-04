El "factor Messi" volverá a ser clave en el United-Barcelona de la Champions En el otro partido de la jornada, el Ajax sueña con repetir la gesta realizada ante el Madrid y superar a la Juventus de Cristiano Nacho Moreno

martes, 9 de abril de 2019, 17:08 h (CET) Llega el mes de abril con los cuartos de final de la Champions League y un clásico del fútbol europeo: el Manchester United contra el Fútbol Club Barcelona. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la máxima competición de clubes fue en la final de Wembley de 2011, donde los culés levantaron la "orejona" por cuarta vez en su historia (la tercera en 2009 también contra los ingleses), por lo que el rival les trae buenos recuerdos a aficionados y jugadores barcelonistas.



Los de Ernesto Valverde tienen una oportunidad de oro para cambiar la tendencia de los últimos años y clasificarse para las semifinales, una ronda a la que se les resiste desde la temporada 2014/2015. El Manchester United está haciendo un año muy irregular marcado por el despido del técnico portugués José Mourinho. Tras la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banquillo de el "Teatro de los Sueños" se notó una mejoría en el juego y los resultados comenzaron a darse: la remontada ante el PSG en los octavos fue un bálsamo para una plantilla millonaria y también para una afición que es consciente de la realidad del United: llevan mucho tiempo sin acceder a la fase final de la Champions League.



Los azulgrana son los claros favoritos en una eliminatoria que se augura complicada a pesar de la inestabilidad que se vive en Manchester. El "factor Messi", una vez más, clave para que las casas de apuestas se decanten por el club catalán como uno de los aspirantes a las semifinales. A pesar de que el Barcelona nunca ha ganado en Old Trafford en las cuatro ocasiones que ha jugado allí, se confía en cambiar la dinámica y poder dejar la eliminatoria cerrada para el partido en el Camp Nou. Ernesto Valverde ha incluido a todos los jugadores disponibles para la convocatoria, incluido el extremo francés Ousmane Dembélé, principal novedad de la lista.



Los "red devils" apelan al espíritu del equipo ganador del triplete en 1999 para hacer frente a un rival que se presupone superior. El entrenador noruego, aún sentando las bases de su estilo de juego, tendrá dos bajas importantes: ni Eric Bailly ni el exbarcelonista Alexis Sánchez podrán jugar por lesión.



Ajax-Juventus

En el otro partido que tendrá lugar mañana, el Ajax holandés, con la motivación extra que supone eliminar al Real Madrid de la forma que lo hicieron, sueñan con poder repetir la gesta y superar a la Juventus de Cristiano Ronaldo, que siente que el título se acerca a Turín tras 23 años.

