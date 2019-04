Aunque no queramos admitirlo, todos esos modos de actuar desembocan en el gran invento de los últimos años: lo políticamente correcto. El estado o la sociedad, nos dice lo que hay que pensar para no desentonar, para ir a la última, para no quedarnos anclados en lo que no es progresista, en lo pasado, en lo que nos intentan vender como rancio. Y entramos por ahí porque, en el fondo, nos asusta ir contra corriente, sin darnos cuenta de que todo eso, en lo que se supone que todos están de acuerdo, son, al fin y al cabo, cadenas que nos aprisionan y nos convierten en tontos útiles.



Antes de hablar, más en Cataluña, quien más y quien menos se tienta la ropa y le da vueltas: ¿Qué pensarán de mí? ¿Tomarán represalias si no les gusta? ¿Será esto molesto para alguien? ¿Me cortará mi trayectoria? Entonces ¿Decimos lo que pensamos? Decimos más bien lo que los demás quieren oír. ¿Mentiras? Algo peor, una autocensura impuesta que trivializa el pensamiento hasta borrarlo, que se olvida de la audacia, de la valentía de suscitar pensamiento libre, aun con el riesgo de equivocarse. ¿Los filósofos, los pensadores? ¿Quién los necesita? ¿Sirven para algo? Cómodos en la sociedad del rebaño. Nos ocurre como con la historia del traje nuevo del emperador: que acabamos diciendo que el emperador viste un traje preciosísimo, y resulta que va desnudo.

Llegados aquí surge la gran tentación: empieza uno a dudar si será conveniente o no poner algo así por escrito. Cualquiera sabe. Así que, ahora que estamos despacio, vamos a contar mentiras. Las que nos aprisionan. Tralará.