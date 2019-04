Una jueza perdona a un vecino de Barcelona 20.600€ de deuda por la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 09:07 h (CET) btiene el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) que equivale a la cancelación de la deuda con Repara tu deuda JV, residente de Cornellá de Llobregat (Barcelona), dejó de poder hacer frente a su deuda y acudió en busca de ayuda a Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España. JV debía hacer frente a 20.600€ y tenía que responder ante seis acreedores.

Tras solicitar el BEPI, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cornellá de Llobregat ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad que permite liberar a particulares y autónomos de sus deudas, y ha dictado la exoneración de la totalidad del pasivo insatisfecho. JV queda libre de este modo de todas sus deudas.

“Esta resolución me ha hecho recuperar las fuerzas-afirma JV- sentía que mi situación era crítica y que nunca podría salir de este bache”.

Aunque todavía existe mucho desconocimiento sobre esta legislación, que entró en vigor en España en 2015, cada vez son más las personas que ante una situación de sobre endeudamiento acuden a los profesionales en busca de ayuda para poner en marcha el proceso. Repara tu Deuda ha obtenido un 100% de éxito en los casos tramitados hasta ahora, ha realizado más del 80% de todos los casos presentados en España el último año y su previsión es entregar 900 más en 2019.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

