Xiaomi lanza GoKart, el gran coche eléctrico para niños de 2019

lunes, 8 de abril de 2019, 17:32 h (CET) Xiaomi vuelve a romper el mercado con un modelo innovador, tecnológico y de gran calidad, siendo sin duda uno de los juguetes tecnológicos que mas impactarán estas navidades'' según Alvaro López, director de ventas de iCoches Cuando se pensaba que la marca puntera en tecnología Xiaomi, no podía sorprender de nuevo a su gran legión de seguidores, lanza al mercado el que es posiblemente y con toda seguridad el mejor coche eléctrico para niños de 2019, y por un largo periodo.

Como se puede observar el Xiaomi Gokart, nace de la colaboración estrecha entre Xiaomi y Ninebot, 2 marcas punteras en calidad y tecnología, que ya crearon en el pasado el popular Mini Segway que tanto ha dado que hablar entre los más fieles seguidores.

¿Qué modelo del Xiaomi Gokart existen en el mercado y cuáles son los modos de conducción?

Hay que destacar que el vehículo se puede comprar en una sola pieza junto con el Mini Segway incorporado, o por separado, por lo que, es una opción realmente interesante para los que ya tengan en su hogar el Mini Segway de Xiaomi.

Tener en cuenta que los modelos Ninebot mini N3M240 o Ninebot miniPRO N3M300, son los compatibles con el Gokart, para poder realizar la conducción.

Existen hasta 3 modos de conducción:

Modo Novato : Hasta 8 Km/h

: Hasta 8 Km/h Modo Estándar : Hasta 18 Km/h

: Hasta 18 Km/h Modo Deportivo: Hasta 24 Km/h En caso de ir marcha atrás, la velocidad máxima es de 3 Km/h, con una duración de las baterías de aproximadamente 20Km.

¿Cuáles son los diferentes tamaños que se pueden encontrar en el modelo Gokart?

Se pueden conseguir diferentes tamaños, tanto para adultos, como para niños solo estirando de forma regular el kart, pudiendo llegar a soportar una carga aproximada de 100 Kg.

Es por ello, que sin duda se pueden realizar carreras, no solo entre el publico infantil, sino que se adapta perfectamente al público adulto.

¿Cuáles son los precios que se manejan para estas navidades y poder adquirir el Gokart?

Actualmente en Japón el precio de este coche eléctrico es realmente barato, ya que no necesita de ningún tipo de transporte para enviarlo, siendo el coste de 700€ aproximadamente.

Sin embargo, si se importa el Kart a tierras españolas, el precio para estas navidades es de 1300€ aproximadamente, incluyendo no solo el mini segway de la marca Ninebot, sino también el adaptador para tener el Kart de Xiaomi a pleno rendimiento.

Sin duda, se trata de una revolución en cuanto al mundo de los Kart y coches eléctricos para niños se refiere, que acaba de comenzar.

