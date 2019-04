La franquicia Alfil Be de papelería se diversifica añadiendo regalos originales como Mister Wonderful Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 17:15 h (CET) Si se quiere montar un negocio y sobrevivir en un mercado tan globalizado como en el que se vive, no hay duda de que la mejor opción es apostar por el modelo de franquicia Es tan sencillo como escoger la franquicia con la temática que más se adapte a lo que se busca y disponer del capital necesario para comenzar.

Existen franquicias muy económicas (a partir de 3000€) aunque con un retorno de beneficios bajo, pasando por las más caras y que mejor rendimiento ofrecen como pueda ser la multinacional Mc Donalds, aunque su inconveniente es que precisa de una inversión aproximada de unos 600.000€ que no está al alcance de todo el mundo.

Actualmente se puede ver que hay un nicho muy interesante en el mercado para todas aquellas personas que tengan un capital inicial de unos 16.000€, y que consiste en las franquicias de papelería y material de oficina.

Hay un repunte importante por ejemplo en la franquicia de papelería y regalos Alfil Be, que ha conseguido abrir en la última semana 4 tiendas nuevas, en Blanes, Ferrari, Arenys de Mar, y Jerez de la Frontera, llegando a contar con más de 100 en España

Gran parte del éxito de la franquicia Alfil Be es debido a su capacidad de saber escuchar a sus clientes franquiciados, y que gracias a sus demandas ofrecer como novedad en todas sus tiendas el servicio de impresión de fotocopias, y la venta de regalos originales los cuales están teniendo una gran acogida.

Esta constante innovación y búsqueda de nuevas oportunidades ha hecho que los beneficios de los franquiciados de Alfil Be aumenten y que en muchos casos se hayan decidido a montar nuevas tiendas en sitios estratégicos como puedan ser colegios, oficinas, o zonas céntricas.

¿Por qué invertir en una franquicia?

Las franquicias están basadas en un modelo de negocio exitoso, por lo que el riesgo a que no vaya a funcionar es muy bajo. Las franquicias cuentan con asesores que recomiendan que tipo de ubicación escoger, m2, negocios cercanos etc.

Entre sus 5 principales ventajas se encuentran

Marca

Una de las principales ventajas por la que apostar por una franquicia es el uso de una marca consolidada que va a apoyar firmemente en el proyecto.

Formación Continuada

La mayoría de franquicias disponen de programas de formación diseñados para conocer rápidamente los métodos adecuados para gestionar el negocio.

Soporte (respaldo día a día)

Gracias al soporte continuo que ofrecen las franquicias se puede resolver eficazmente cualquier duda que se presente en el negocio.

Productos

Al disponer de muchas tiendas, las franquicias pueden negociar precios al por mayor llegando en muchos casos a hablar directamente con el fabricante para disfrutar de los mejores precios.

Campañas de Publicidad

Las franquicias disponen de expertos en publicidad para llevar a cabo diversas campañas de publicidad para atraer al público objetivo a las tiendas.

Ampliar información

Josep Maria Turu

Teléfono: 93 749 50 23

E-mail: info@alfil.be

Web: https://franquicia.alfil.be

Vídeos

Video de la franquicia de papelería Alfil Be



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.