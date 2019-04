KOSEN SHOES, el zapato de hombre que aumenta la altura 7 cm Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 15:43 h (CET) Para los hombres que quieren aumentar su altura, KOSEN SHOES permite conseguirlo de la forma más cómoda, elegante y discreta gracias a sus zapatos con alzas. Ganar hasta 7 cm en cualquier ocasión, gracias a los zapatos de KOSEN SHOES, es una realidad. Hay varios modelos casual, botines, formales y de vestir. Además, desde su tienda online ofrecen un excelente servicio de venta y posventa así como de atención al cliente para resolver cualquier duda con los pedidos El mercado de productos para hombre está evolucionando a una velocidad impresionante y ya se ha visto en la moda y los cosméticos masculinos así como en otro tipos de productos. Los hombres no se están quedando atrás en la misión por verse mejor, sentirse mejor y cuidarse cada día. Además, las posibilidades para mejorar el aspecto del hombre cada vez son mayores, como en el caso de la estatura.

Ser más alto con KOSEN SHOES

La altura de cada uno viene dada por la genética y otros factores pero se puede mejorar con zapatos para ser más alto como los que propone la firma española KOSEN SHOES.

KOSEN SHOES tiene por objetivo solucionar un deseo masculino muy concreto: poder aumentar la altura de los hombres de forma discreta en cualquier ocasión y es lo que han conseguido gracias a sus cuidados diseños, un precio adecuado, la calidad de fabricación de cada zapato y el servicio de atención y posventa.

Daniel Palau, socio fundador de la empresa, explica el porqué del éxito de KOSEN SHOES: "El producto no solo es muy bueno sino que se ha conseguido diferenciar de otras empresas por la comodidad de los zapatos y también por tener unos diseños mucho más bonitos y estilosos. El uso de zapatos para aumentar la altura es cada vez más habitual entre el sexo masculino, pero no vale cualquier zapato con alzas. Los zapatos no tienen diseños ortopédicos, son zapatos bonitos, a la altura de los mejores diseños. Sencillamente se trabaja para ofrecer el mejor del mercado".

¿Por qué los hombres quieren ser más altos y qué beneficios ofrecen los zapatos KOSEN SHOES?

Los hombres se han visto siempre comprometidos con su estatura ya sea frente a mujeres u otros hombres. El uso de los zapatos con alzas de KOSEN SHOES tiene una gran lista de beneficios físicos y emocionales.

Aumentar la altura sin que nadie lo note

Los zapatos con alzas de KOSEN SHOES ofrecen un sistema interno con alzas que son imperceptibles a ojos de los demás.

Mejora la autoestima de forma indiscutible

Los demás verán quien los lleva más delgado y con un cuerpo más estilizado. Se siente más atractivo. Con el guapo subido.

Mayor confianza en uno mismo

Desde el primer momento en que se pone los zapatos de KOSEN SHOES, las inseguridades que se pudiera tener por la estatura se desvanecen. Se ha ganado altura con lo que se ha mejorado el deseo. Automáticamente se fortalece la seguridad personal y lo refleja directamente a los demás.

Beneficios a nivel físico y corporal

Hacen que de disminuya el peso en la base de la columna vertebral. Pueden incluso ayudar a aliviar algunos dolores de espalda y cervicales. Mejoran la postura física. Los zapatos de KOSEN SHOES harán que se camine más erguido y con la espalda más recta. Además, se tonifica las piernas y los glúteos a la vez que se fortalece el abdomen y la espalda.

Mejora las relaciones interpersonales y mayor éxito a la hora de ligar

La realidad es que un gran porcentaje de mujeres se fijan, entre muchas otras cosas, en la altura de su posible pareja. Y sino que se lo pregunten a todos aquellos hombres de estatura baja que acuden a primeras citas o que intentan entablar una primera conversación con otras mujeres u hombres sin éxito. Las mujeres siguen teniendo estereotipado al hombre alto, fuerte y que genera sensación de protección.

Corrección de dismetrías óseas

En KOSEN SHOES pueden fabricar variando la altura interna del zapato si el cliente lo necesita. De esta manera pueden igualar la altura de sus piernas si no son las mismas.

La importancia de la altura para destacar entre otros hombres

Sí, los hombres compiten entre ellos de muchas formas distintas y en situaciones diversas. Algunos manifiestan que tienen inseguridad en el trabajo y eventos frente a otros hombres más altos, corpulentos y/o atléticos. Esto sucede tanto en trabajos con trato directo al público como en una sala de reuniones. Sin ir más lejos, la típica foto de grupo entre amigos donde hay uno que se le ve con los pies de puntillas. El deseo de ser un poco más alto por inseguridad o simplemente por destacar más es una realidad.

En KOSEN SHOES han creado un producto excelente para aumentar la altura de forma discreta sin renunciar a un factor decisivo hoy en día, el diseño y la comodidad.

Además, los zapatos de KOSEN SHOES tienen una excelente calidad y como no se pongan al fuego, van a durar mucho tiempo. Por ello, han incorporado la opción de pago aplazado, pudiéndolos pagar en pequeñas cuotas hasta en 12 meses para que se disfruten de ellos en todo momento. ¡Toda la ayuda es bienvenida!

La tienda online de zapatos con alzas de KOSEN SHOES es www.kosenshoes.com.

