¿Cómo elegir el mejor equipo de aire acondicionado portátil?

En la actualidad, sobre todo con los bruscos cambios de temperatura, que se acentúan año tras año en el marco del proceso mundial de cambio climático, se hace cada vez más necesario contar con un equipo de aire acondicionado en nuestros hogares. Con el fin de elegir el mejor equipo disponible, es importante que conozcamos una serie de características que hacen de ciertos equipos las mejores opciones del mercado.



El aire acondicionado, más que lujo una necesidad

Contar con un equipo de aire acondicionado en nuestros hogares no es sólo una cuestión de lujo, sino de necesidad. Más allá de un elemento de comodidad superflua, en la estación veraniega, cuando la temperatura sube hasta poner a prueba nuestros límites de resistencia física, el aire acondicionado pasa de ser un elemento de mero confort a un elemento imprescindible en nuestros hogares. En consecuencia, evaluar nuestro presupuesto familiar para adquirirlo, será siempre una buena opción de inversión.



Las ventajas del aire acondicionado portátil

Ahora bien, el aire acondicionado portátil nos ofrece ciertas ventajas en comparación con el tradicional. En primer lugar, su instalación es muy simple y sencilla, y es un equipo portable, es decir que podemos moverlo hasta la habitación en que lo necesitemos con mucha facilidad, ya que por lo general cuentan con ruedas para su traslado.



Este tipo de equipo de AC, es muy útil para áreas pequeñas –de hasta 15 m2-, ya que nos permite enfriar el espacio en cuestión consumiendo mucha menos energía que los equipos de AC fijos. No obstante, estos dispositivos cuentan igualmente con su propio sistema de ventilación con el fin de eliminar el aire caliente, y además son más económicos que los equipos de AC fijos.



Elementos a tener en cuenta para elegir el mejor equipo de AC portátil

Ya que existe una vasta oferta de equipos de AC portátiles, muchas veces puede resultarle difícil a los clientes elegir el mejor dispositivo según sus necesidades y presupuesto, por lo que es importante conocer una comparativa con algunos elementos a tener en cuenta para la hora de elegir el mejor aire acondicionado portatil.



Considerar la marca del equipo, la inclusión de tecnologías remotas, el rango de voltaje, su potencia eléctrica y el nivel de consumo de energía, así como la calidad de sus componentes son elementos clave. Cuando un dispositivo tiene buenos estándares en cada uno de estos ámbitos, ello significa que cuenta con características como la durabilidad y resistencia, un bajo nivel de consumo eléctrico, versatilidad, y otras.



Conozcamos algunos de los mejores equipos disponibles en el mercado

El AC Honeywell Ecologik de 14.000 BTU es uno de los preferidos por los usuarios. Posee una capacidad de enfriamiento sorprendente, teniendo en cuenta que usa gas refrigerante R410A, llegando incluso a enfriar espacios de hasta quinientos cincuenta pies cuadrados.



Además, es bastante silencioso, uno de los más livianos del mercado, teniendo en cuenta su tamaño, a la vez que sencillo de poner en funcionamiento. Un elemento a analizar es el hecho de no contar con calentador, lo que puede hacerle difícil de usar en aquellas zonas donde la temperatura baja drástica y considerablemente en las noches.



El AC portátil EdgeStar AP14001HS, también cuenta con una capacidad de 14.000 BTU. Sin embargo, su nivel de enfriamiento no es tan poderoso como el primer equipo. No obstante, tiene la ventaja de tener incorporado un calentador de alta potencia, algo que lo hace muy útil para aquellas personas que residen en climas templados, dada la combinación de ambas capacidades, la de enfriamiento y calefacción.



Asimismo cuenta con un dispositivo deshumidificador. Una característica que debemos tener en cuenta, es quizás el hecho de ser un tanto más ruidoso que el anterior, aunque ello se debe a la potencia de su compresor y tampoco se trata de un ruido ensordecedor. Estas características en conjunto lo convierten en el mejor equipo de 2019.



El Whynter ARC-14SH ha sido considerado como el preferido del 2018. Este equipo cuenta con un excepcional dispositivo de calefacción,algo que lo hace uno de los mejores equipos de AC del mercado, sobre todo para ser utilizado en regiones en las que hace demasiado frío por las noches, incluso en el verano. Su deshumidificador se ha considerado como uno de los mejores integrados en equipos de AC, si bien no posee tanque propio y ello obliga al usuario a desechar el contenido de la bandeja, aunque ocasionalmente.



Quizás un elemento a evaluar fríamente es su termostato, en tanto se ha observado que dificulta generalmente en cierto grado, lograr mantener constante la temperatura de una oficina o habitación.