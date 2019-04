Más de 1.000 personas se dan cita en el IV Congreso Nacional de FENAMIX Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 14:12 h (CET) La Federación Nacional de Receptores Mixtos de Loterías y Apuestas (FENAMIX) ha vuelto a demandar a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el incremento de las comisiones que perciben estos establecimientos por la venta de juegos y apuestas La Federación Nacional de Receptores Mixtos de Loterías y Apuestas (FENAMIX) reunió en Madrid a más de 1.000 personas en su IV Congreso Nacional, en el que se volvió a demandar a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el incremento de las comisiones que perciben estos establecimientos por la venta de juegos y apuestas, tales como la Lotería Nacional, la Primitiva, la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Euromillones, las Quinielas Deportivas, y el pago de los premios.

Durante el evento, FENAMIX ha reclamado la creación de una dirección general permanente para la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con el objetivo de asegurar estabilidad en el sector y poder llevar a cabo sin demora las reformas que son necesarias para el mantenimiento de sus negocios. Toni Castellano, presidente de FENAMIX, ha señalado que “los cambios políticos nos afectan más que a ningún colectivo, porque cambian los cargos y no conocen el sector. Estamos reclamando que en la SELAE exista un CEO, un director general, que no cambie con los vaivenes gubernamentales”.

Por su parte, Jesús Huerta, presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) puso en valor el carácter público y el objetivo social de las loterías y apuestas del Estado durante la clausura del IV Congreso Nacional de FENAMIX y señaló “la excelente labor que están realizando los puntos de venta mixtos”. Por ello, respondió a una histórica demanda del sector del aumento de comisiones que perciben al señalar que “se están buscando nuevas fórmulas de reconocimiento sin igualar por abajo, porque hay que premiar los esfuerzos”.

Además, Huerta avanzó que SELAE lanzará un nuevo juego asociado a la Quiniela la próxima temporada. Junto al nuevo juego, que se llamará ‘Elige 8’, el presidente de la SELAE adelantó que se creará un ranking de peñas que juegan a La Quiniela. También anunció un aumento de 75.000 números de la Lotería de Navidad que los puntos de venta mixtos podrán comercializar a través del terminal.

Reivindicación histórica

El aumento de las comisiones que perciben es una reivindicación histórica de los establecimientos mixtos de venta de loterías y apuestas, de la que no ha recibido respuesta de la Administración desde hace 14 años. Según indica Castellano, “SELAE parece no tener intención de subir esas comisiones, pese a ser un organismo público con beneficios superiores a los 2.000 millones de euros anuales, y que generan en su totalidad los puntos de venta”.

Los Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas también se dedican al ejercicio de otra actividad principal, como papelerías, estancos u otro tipo de actividades comerciales, lo que asegura el constante y progresivo aumento del número de clientes que acuden a sus establecimientos, circunstancia que también eleva la cifra de apostantes en los juegos y apuestas.

En este sentido, Antonio Miguel Carmona, concejal del Ayuntamiento de Madrid y economista, ha señalado que el objetivo hoy en día de los Gobiernos es “crear empleo, y para ello, vosotros tenéis que estar bien tratados”, ha afirmado ante los más de 1.000 asistentes al IV Congreso Nacional de FENAMIX. Así, Carmona ha recordado que “en la venta de loterías las cifras son estremecedoras: 26.000 millones de euros en juego presencial. En conjunto, en el total del juego, podemos estar hablando de más de 50.000 millones. Es una industria en la que hay que poner el ojo y que no tengáis que llamar a la puerta de los partidos políticos. La reivindicación de la subida de las comisiones es justa y razonable, porque representáis más de 19.000 empleos”.

Además, durante el IV Congreso de FENAMIX se han conocido experiencias internacionales del sector, con la participación de Juan Guillermo Franco, representante de la empresa colombiana Corredor Empresarial; Tomás Courtois, de la francesa Nickel, y sobre productos complementarios a la lotería nacional, con la ponencia de Erick Nicolás, de Kiron Interactive.

Lucha contra la ludopatía

La cercanía al ciudadano, podría ser convertir a los Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas en un aliado imprescindible en la lucha contra la preocupante y creciente ludopatía entre los menores de edad, que se está viendo fomentada por el juego online. FENAMIX propone que sus 6.900 puntos de venta, junto con las 4.000 administraciones de Loterías, repartidos por toda la geografía nacional se conviertan en lugares de inscripción obligatoria para todos los apostantes online, con el objetivo de garantizar la mayoría de edad de los jugadores mediante la presentación del DNI.

