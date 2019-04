"Puedes ver las estadísticas y la historia, a España le ha ido mejor con el PP"

Bea lidera la lista por Vizcaya del PP; y, en un alarde de generosidad, ha decidido aceptar nuestra entrevista. Tiene 27 años y trabajaba en el sector privado hasta que decidió dar el paso y presentarse a candidata de diputada con el partido en el que lleva militando desde los 18 años: el PP. Es una mujer llena de convicciones y con unas ideas muy claras. Hoy, os presentamos a Bea Fanjul.



Periodista: En primer lugar, muchas gracias por compartir con nosotros este momento, enhorabuena por tu candidatura y felicidades porque hoy —la entrevista se realizó el viernes 5 de abril— habéis presentado la candidatura del PP de Vizcaya.

Bea: Sí; hoy hemos hecho la presentación con los medios. Muchas gracias.



P: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?: mujer, vasca, joven y del PP. Rompiendo esquemas.

B: (risas) No, realmente no rompemos ningún esquema. Hay muchas chicas jóvenes que son del PP y que son vascas. Lo que pasa es que la sociedad y los medios de comunicación, y en general, lo que se ha tratado de imponer y de vender.



P: ¿Por qué no estás en VOX? Nerea Alzola, candidata de VOX por Vizcaya, en una entrevista radiofónica, dijo que te veía en unos años en VOX. ¿Qué diferencias te han llevado a mantenerte en el PP?

B: Porque ser del PP vasco es algo tremendamente especial, y la gente que ha crecido aquí, que sabe lo que es defender la libertad en el País Vasco, a pesar de que nos costara muchas vidas, el ser constante, en bastante simbólico. Puedo compartir cosas con VOX o puedo no compartirlas, pero mi partido es el PP. El PP vasco. Lo he aprendido todo de mis compañeros y he crecido con ellos desde los dieciocho años y, si he llegado a estar donde estoy, es gracias a su experiencia, a sus discursos, a su trayectoria y al recorrido que tienen.



P: La mayoría de encuestas no te dan el escaño…

B: Eso no es cierto. La mayoría de encuestas fiables, a día de hoy, todas me dan escaño.



P: Vale. Pero, en caso de no lograrse, ¿quién tendría la culpa: el PP por no haber logrado conectar con la sociedad vasca, recordemos que el voto popular va decreciendo desde el 2012, o por la cerrazón de Ciudadanos y VOX al no pactar una candidatura única con ustedes?

B: Habría que hacer varias lecturas. Tendríamos que valorar los resultados, cuáles son los apoyos que tiene Ciudadanos y que tiene VOX. Es cierto que en Vizcaya ni VOX ni Ciudadanos van a tener representación. Con lo cual, cualquiera de sus votos va a ser para dar una mayoría al PNV; y lo que es cierto es que hay que poner en valor el voto útil que representa el PP, en este caso en Vizcaya. De todas maneras, el echar la culpa a otros nunca ha sido mi distintivo ni siquiera mi intención. No obstante, no creo que eso vaya a pasar: el PP va a ganar las elecciones, Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno y los españoles podrán disfrutar de una tranquilidad de lo que es la democracia en España.



P: Centrándonos en Euskadi, hay una parte de la sociedad española que tiene la sospecha de que el PP ha sacrificado su proyecto en Cataluña y Euskadi para sumar votos en el resto del electorado del país; y, quizás, un síntoma de esto puede ser que Pablo Casado se confundiera el otro día al situar a Getxo en el mapa. Tú, como vizcaína, que respondes a esto.

B: Creo que hay que darle una oportunidad a Pablo. Pablo ha ganado un congreso interno, Pablo ha apostado por la renovación, Pablo ha apostado por unas candidaturas nuevas, son nuevas un ochenta por ciento; ha apostado por las mujeres: somos el partido con mayor número de mujeres candidatas en toda España respecto a otros partidos; eso que dicen que el PP ha abandonado los valores y los principios… Creo que este PP es distinto, es diferente; que Pablo es imbatible en cuanto a discurso, a ideas y a realidad, y lo que necesitamos es una oportunidad. Y se está viendo reflejado en el País Vasco, que es una de las comunidades autónomas que ha apostado por ese cambio generacional, sobre todo en el PP de Vizcaya y de Guipúzcoa.



P: ¿Es usted feminista?

B: Es una pregunta curiosa, porque que se le pregunte a una mujer si es feminista… Todas las mujeres, creo, apuestan por la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, si me estás preguntando por el famoso movimiento…



P: Yo le pregunto esto porque ha habido políticas, de VOX por ejemplo, que han dicho que no son feministas, o de Ciudadanos, que se han puesto el apellido “liberal” detrás. Entonces, por eso le pregunto: ¿es usted feminista?

B: Para empezar, cualquier terminología o movimiento que lleve apellido es malo. Para seguir, el feminismo es un movimiento que lleva muchísimos años y que es una lucha en la que tenemos que participar todos, tanto hombres como mujeres, y que tenemos que cooperar. El problema es la banalización que se está usando con el término de “feminismo” y el apoderamiento que tiene la izquierda sobre la superioridad moral de abanderar estas historias; y, al final, lo que están consiguiendo es enfrentarnos entre las mujeres. Parece que tiene más derechos una mujer liberal que una mujer conservadora. Se trata de apoyar el término de la mujer, de ser conscientes de que hay mucho camino por hacer, que hay un techo de cristal, que hay unas penalizaciones por ser madre en el mundo laboral, que hay unos problemas a la hora de iniciar y de emprender un camino, que tenemos obstáculos a llegar a puestos de dirección, el sistema salarial… Y esto no lo podemos olvidar. Han cogido el feminismo y lo han convertido en una guerra. Lo han banalizado; han banalizado la historia. Han metido, incluso, el lenguaje inclusivo para tratar de catalogar por ideología a la gente. Y creo que es un error.



P: Cambiando un poco de tercio: Se hizo viral un vídeo en que afirmaba que no quedaban políticos a la altura de Gregorio Ordóñez en España. ¿No quedan políticos a la altura de Gregorio Ordóñez en España?, ¿ni siquiera en el PP?

B: Esas son unas palabras que dije, que me preguntaron por Gregorio, y me reafirmo en ellas. Yo cuando veía vídeos de Goyo, a mí se me erizaba la piel. La forma de hablar que tenía Gregorio, la forma de canalizar y de poner en el centro de España a San Sebastián, la forma de entender la política, esa vocación, ese sentimiento… Eso corre por la sangre; es un político de raza. Evidentemente, hay políticos que tienen esas convicciones, que tienen esa forma de entender la política; pero esa forma de expresarse, de llegar a los ciudadanos, de entender la política, de dar esos mítines o esas ruedas de prensa, de hablar, de expresarse y de convencer es única. Y es que, además, creo que es irrepetible porque esos políticos solo nacen en el País Vasco, en unas circunstancias, del amor por su tierra y el amor por la libertad. Pero no solo de los nuestros; sino de toda la sociedad en conjunto. Y eso es difícil de ver y de repetir, porque fueron unas circunstancias que espero que nunca se vuelvan a repetir. Y, aun así, me reafirmo: políticos como Goyo no quedan ni creo que vayan a haber en mucho tiempo.



P: En ese vídeo, hacía una crítica velada al PP de Rajoy; que había perdido las ideas claras y los principios. ¿El PP de Pablo Casado ha recuperado esto?

B: Rajoy, como presidente del gobierno, se vio en una situación en la que las urgencias económicas, el evitar que España fuera rescatada, fue una de las mayores urgencias que puso sobre la mesa. Sí que es cierto que el PP de Pablo Casado ha dado un giro en ese aspecto. Pablo es una persona con profundas convicciones, quizás Rajoy en aquel entonces entendía que las prioridades eran otras, pero Pablo no. Pablo entiende que las prioridades pueden ser económicas o sociales; pero, sobre todo, hay una profunda convicción en valores. Eso, o lo llevas dentro o es imposible reflejarlo.



P: Volviendo a Euskadi, ¿en su tierra hay paz ahora mismo?

B: Es distinto. La manera de hacer política es distinta. Existen muchos complejos. Aquí el celebrar la Eurocopa o un Mundial es casi inasumible. Pasearte con la bandera de España es difícil. Decir que votas al PP es más aún complicado. Decir que te sientes vasco y español también. Creo que hemos ganado en libertad a costa de que han renunciado al plomo. No obstante, todavía hay mucho trabajo por hacer, porque el PNV, sobre todo, quieren un País Vasco pequeñito, solo para los suyos, de su manera de ser y su manera de entender; y lo está haciendo desde las edades más tempranas, con la educación, hasta que llegan a los puestos de trabajos. Evidentemente tenemos que cambiar eso, y hacer un País Vasco más abierto, más libre, más demócrata, más plural… Porque, además, espero que sea el punto de lanza, el motor económico y bienestar.



P: Explique qué es para usted ser vasca y española. Hay gente en el resto del Estado que puede no comprenderlo o que cree que el vasco que se siente vasco no quiere ser español.

B: Realmente no es cierto. Se lleva tiempo intentando hacer una modificación del Estatuto, nos quieren dividir a los vascos por vascos nacionales y vascos no nacionales… Es una realidad en la que nos quiere meter el PNV junto con Bildu y esta gente. La verdad es que, si ves las encuestas, el 80% de los ciudadanos no quieren cambiar el Estatuto y hay una mayoría que no quiere la independencia. Los vascos somos vascos; amamos nuestra tierra pero entendemos que formamos parte de España y queremos seguir conviviendo. La mayor parte de los vascos, además, veranean en Cantabria, en Navarra, en La Rioja o se van a Marbella o pasamos muchos fines de semana en Madrid. Es una realidad edulcorada que se ha tratado de vender por el resto de España, y no es cierta. No se asemeja a lo que en verdad pasa.



P: ¿Qué les parecen sus adversarios políticos, los números uno de Vizcaya, con los que usted compite? Entiendo que de Bildu

No me gusta escuchar a Otegi. No creo que sea una persona que tenga que estar representando al segundo partido más votado en el País Vasco, y no lo consigo entender. Es una persona que ha sido condenado por pertenencia a una banda terrorista como es ETA y que ha hecho tantísimo daño a la sociedad vasca y a los españoles. Creo que una persona de ese calibre no debería de estar jamás en política; se le debería inhabilitar de por vida. Ha participado en una organización criminal y ha sido condenado por ello. Y es un partido que en sus filas no solo lleva a Otegi, que lleva a más gente que ha colaborado o ha sido condenado por haber colaborado con esa banda terrorista. Con lo cual, de un partido que, a mi juicio, no merece estar en las instituciones, no es un partido que considere ni democrático ni legítimo para estar ahí. No voy a entrar en ninguna valoración, y creo que mi postura es bastante clara.



P: ¿No hará más valoraciones, pero del resto (Podemos, PNV, PSOE, C´s, VOX…?, ¿quién le merece más respeto político?

B: Cualquier persona que esté en política se merece mi respeto, porque cualquiera que esté en política tiene unas convicciones y tiene un deseo de mejorar la sociedad y poner luz a los ciudadanos. Compito con gente de la calidad de Patxi López (PSOE) y Aitor Esteban (PNV), que tienen una gran trayectoria profesional y en política, y que están curados de espanto en lo que a política se refiere. No obstante, ellos acumulan un montón de cargas y de responsabilidades, y yo llevo la mochila vacía de cargas y nada de responsabilidades.



P: Como joven te pregunto: ¿qué nos da el PP a los jóvenes para confiar en ustedes?

B: Para empezar, estabilidad. Puedes ver las estadísticas y la historia, a España le ha ido mejor con el PP. Los jóvenes somos una fuga de talento; necesitamos tener voz, formar parte de la sociedad… Tristemente se nos ha abandonado por otras urgencias, por otras prioridades; y en el PP se está apostando mucho por los jóvenes: Pablo Casado tiene 36 años y yo 27,y creo que la generación de Pablo Casado va a marcar la diferencia; creo que no es postureo como otros partidos quieren vender; que no se trata de cuotas, que se trata de una apuesta segura por una generación que viene preparada, con ganas, con fuerza, contrabajo y con mucho mérito. Y creo que va a ser una generación que va a ser profundamente escuchada por el PP.



P: ¿Usted puede perfectamente representar a la juventud española?

B: Sí, porque además soy joven. Y conozco sus necesidades, sus problemas, sus deseos y sus oportunidades. Y no creo que haya otra persona que haya dejado su trabajo voluntariamente, que lo haya dejado en el País Vasco para representar al PP de Vizcaya para dar voz a los vizcaínos, por dar voz a los españoles que haya sido tan generoso de hacerlo sin miedo, con mucha valentía y con mucho coraje por apostar por ellos.



P: Tres últimas preguntas. Pregunto a Bea Fanjul, no a la candidata del PP de Vizcaya. ¿Merece la pena ser política?

B: Sí. Si de verdad lo sientes, sí. Si la política la estás usando como un mero proceso para crecer o para ganar prestigio, no conoce la política; porque en la política se pasa mal, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Estás exponiendo tu vida personal, estás cambiando tu tipo de vida; eres una persona que entras en la vidilla pública, eres una persona que va a renunciar a muchas cosas, y más cuando tienes 27 años. Vas a renunciar a una vida familiar y a una vida con tus amigos que cualquier joven podría tener. Pero, si de verdad sientes, tienes esa vocación, tienes ese sentimiento por tratar de mejorar las cosas, por involucrarte por la sociedad, por ayudarles, por darles voz, creo que merece la pena; ya sea en cualquier formación política, máxime en el PP porque es la firmeza y la convicción que mantengo. Pero de verdad que merece la pena. Sobre todo, los jóvenes, que somos valientes, que nos atrevemos a arriesgar, que estamos dispuestos a llegar más allá, ya sea por valentía o por inconsciencia. Pero merece la pena.



P: La siguiente pregunta va en el sentido que has comentado: ¿qué te dijeron tus seres queridos cuando decidiste dar el paso a esto?

B: (risas). Gabinete de crisis. Yo lo llamo gabinete de crisis. Además que me decían: nos van a confundir. Pero están curados de espanto: llevo desde los dieciocho años en política, compaginándolo con los estudios y con el trabajo; sabían a lo que estaba renunciando. La mayoría cuando acaban de estudiar se van los fines de semana de fiesta o de cena; y yo tenía muy pocos fines de semana para estar con mis amigas y con mi familia. He decidido hacer esto, porque es algo que, si no hacía, me iba a sentir tremendamente vacía. Lo entienden y saben que disfruto con ello, que soy feliz; que me gusta y que estoy haciendo lo que me apasiona. Cuando quieres a alguien, le respetas; y, si le tienes cariño, pues no puedes hacer otra cosa que apoyarlo.



P: ¿Has perdido amistad personal o trato por la política?, por estar en posturas ideológicas antagónicas…

B: Hay que saber valorar lo que es la amistad. Si la amistad es verdadera, no, no he perdido. Evidentemente, he perdido contacto con mucha gente, pero por falta de tiempo. Ha habido quien me ha querido juzgar, quien me lo hace de manera personal y luego ve unas declaraciones que no le gustan y llevan a unos enfrentamientos o a unas broncas… Porque tienes que tener en cuenta que hay gente que no se documenta, que no tiene esa conciencia de lo que es hacer política ni de los problemas reales. Es muy fácil coger un titular o una frase y juzgar en vez de conocer los argumentos o las justificaciones que te llevan a adoptar este discurso o a determinar distintas acciones.



P: Un libro.

B: Hacia rutas salvajes.



P: Una canción.

B: Toby, The Beat.



P: Una película o una serie.

B: Ciudadano ejemplar.



P: Tu plato preferido:

B: Un chuletón; y, además, que sangre.



P: Un rincón de Vizcaya.

B: (risas) Me gusta mucho Sopelana, que es una playa.