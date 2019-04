​130 aniversario del nacimiento de Gabriela Mistral

Este pasado (7 abril de 2019), se conmemoró el 130 aniversario del nacimiento de excelsa maestra y única mujer, que hasta la fecha ha ganado el Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Mistral, nació para cantarle con singular aroma al universo, su impactante trayectoria literaria es sinónimo de honra y gloria universal e indeleble. Su legado es inspiración para todos, especialmente para ustedes mujeres artistas, siempre deben tenerla presente en su mente.



Si realmente deseamos darle color de renombre planetario, a nuestro nombre, nunca debemos rendirnos. Gabriela, nos demostró que su fiel optimismo, persistente trabajo, fe y afición a la lectura, la convirtieron en una mujer exitosa e imborrable en la historia literaria, ella fue despreciada por múltiples veces, de innumerables personas egoístas, que no deseaban verla triunfar, jamás claudicó a su instinto. Leer su obra literaria es el más dulce homenaje que le podemos brindar hoy y siempre.

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral, (nació el domingo 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile y falleció el jueves 10 de enero de 1957 en Nueva York EE.UU) Fue escritora, poeta, maestra y diplomática chilena. (Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco). Gabriela Mistral (seudónimo)



Todo artista desea de alguna u otra manera honrar a sus maestros que tanto admiran y muchos famosos tienen seudónimos de apellidos o nombres de las personas que los han inspirados para que (ellos) desarrollen sus talentos. Y Lucila Godoy, decidió recordar a través de su seudónimo a dos de sus maestros.



“Su primer gran éxito literario fuera del ámbito regional ocurrió el 12 de diciembre de 1914, cuando obtuvo la más alta distinción en los Juegos Florales de Santiago por sus “Sonetos de la Muerte”. Desde ese entonces inició a utilizar el seudónimo de “Gabriela Mistral”. Gabriela, en honor al poeta italiano Gabriele D'Annunzio (1863-1938) y Mistral en honor al escritor Francés, Frédéric Mistral (1830-1914).



Neruda y Gabriela Mistral Neruda y Mistral se conocieron en Temuco en 1920. El se llamaba Neftalí Reyes, era un alumno de 16 años y se aprontaba a rebautizarse como Pablo Neruda. Mistral escribió casi al final de sus días sobre Pablo Neruda: “Una vez me prohibieron desde allá (Chile), y por orden de González Videla recibir en el consulado a Neruda. Qué poco me conocen.



Me hubiera muerto cerrándole la puerta de mi casa al amigo, al gran poeta y, por último, a un chileno perseguido y a quien en sus primeros pasos influí con lecturas que le seleccioné y que afirmaron su recio espíritu”. […].



Pablo Neruda escribió: “No me extrañó cuando entre sus ropas sacerdotales sacaba libros que me entregaba y que fui devorando… Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí”.



Gabriela Mistral y su apoyo a Sandino Mistral publicó varios artículos en el diario “El Mercurio” de Chile, “no permanecieron ajenos a los acontecimientos de Nicaragua. Ella animó desde sus escritos, al ejército de Sandino, al que bautizó como; ‘Pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio’. Estos artículos fueron escritos en Europa entre 1928 y 1931, específicamente en París, Augusto César Sandino, desde las Segovias, la declaró: “Benemérita de su ejército, fuera de Nicaragua”.



“Maldición a Somoza” En 1956, Pascual Rigoberto López Pérez, (1929-1956), fue el valiente autor de ejecutar a uno de los principales dictadores que han nacido en Nicaragua Anastasio Somoza García, (1896-1956), cuando Gabriela Mistral se enteró de la muerte de Anastasio, escribió: “Mala mirada vamos a echarles y un voto diremos bajito o fuerte, que no hemos dicho nunca hasta ahora: ¡Malaventurados sean!”. Este mensaje es exclusivo para las dictaduras vivientes, que tanto están afectando por todo el mundo, la región latinoamericana llora, porque tres de sus países actualmente viven con gran acento e inundados en indescriptible llanto. (Cuba, Nicaragua y Venezuela).



Premios y distinciones Por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945, fue la primera mujer y la segunda persona de Latinoamérica en recibir el prestigioso Premio Nobel. Después de ella los galardonados en Latinoamérica con el Nobel de Literatura han sido: Miguel Ángel Asturias: en 1967; Pablo Neruda, en 1971; Gabriel García Márquez, en 1982, Octavio Paz, en 1990 y Mario Vargas Llosa, en el año 2010.



En 1950 recibió el Premio Serra de las Américas. En 1951 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. “Recibió muchos doctorados honoris causa, destacan los de la Universidad Nacional de Guatemala, de California en Los Ángeles y de Florencia, por nombrar algunos, además del que le otorgó la Universidad de Chile a su regreso a la Patria en 1953”.