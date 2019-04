Bestsellers de una mañana de domingo

Domingo estirado como un chicle mascado. Una vez tachados de agenda imponderables como pasar el aspirador o ubicar el ficus en un cubículo más adecuado a sus necesidades habitacionales, paso a conocer la actualidad del diario.

Evito las promesas de los candidatos electorales y me detengo unos momentos en ese curioso y nuevo Episodio Nacional entre dos Españas que supone el cruce de puyas entre Massanet y Padilla, compays columnistas. Dos formas de ver la película, y como todo aquel al que le toca butaca en uno u otro extremo de la sala, no las mejor ubicadas para una buena percepción de lo que realmente sucede en pantalla. Mis simpatías van con uno de los dos, pero no tengo tiempo de argumentarlo. y busco las páginas de deportes.



Antes de llegar a ellas se me cruza en el camino el listado de los libros más vendidos (que no leídos) del país. La memorizo para regalos que quiero hacer y que no me hagan: 1- "Isabel de Castilla en las minas del rey Salomón" de Isabel Donosti. 2- "Patria II. La expatriación". de G. Aramburu. 3- "Emplatar a cero: Introducción al carpaccio, o como cocinar a un cabrito" de Jordi Arolas y el Cholo Simeone. 4- "Facha lo serás tú: Una biografía de España" de J. Verstrynge. 5- "La travesía del reino oscuro, libro 3: Sin cerillas" de L. Gallego. 6- "Adivina que simio viene a cenar esta noche" de B. Osborne. 7- "La amenaza de los zombis después de la segunda burbuja inmobiliaria" de D. Lacalle. 8- "Los cuerpas y fuerzos. Historia de una transgeneralización" De I. Montero. 9- "Leonardo: Iluminati o extraterrestre" de Cristian Gálvez. Incluye dvd con imágenes del planeta natal de Leonardo da Vinci. 10 -"El asesino en serie que solo se emitia en abierto los martes" de R. Mejide. 2º premio novela negra Villa de Villarquemado.