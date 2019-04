Palomas, un potencial problema de salud pública Sus excrementos pueden provocar más de 40 enfermedades diferentes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de abril de 2019, 16:05 h (CET) A pesar de que la mayoría de los transeúntes de los distintos pueblos y ciudades del país se topan con ellas a diario, son muy pocos los que les prestan atención y muchos menos aquellos que ven en ellas un potencial problema de salud pública. Las palomas, tan características de plazas públicas y otras construcciones arquitectónicas, han pasado en la actualidad a convertirse en un elemento más del paisaje. Sin embargo, y como indican desde Profinal “el hábitat original de las palomas eran los acantilados, pero el enorme aumento de su población que comenzó hace ya varias décadas hizo que tuvieran que buscar nuevos lugares para anidar y los encontraron en los edificios de ciudades y pueblos”.



Y a pesar de que son una amenaza para la salud pública, no se puede negar que su desaparición modificaría por completo estampas de lo más clásicas y características. Pero ojo, que las palomas no son exclusivas de España. Cualquiera que haya visitado ciudades como Milán, sabrá que estas aves estarán esperando en las proximidades de una de las Catedrales góticas de mayor belleza del mundo para ser recordadas junto a ella.

Entonces, ¿las palomas son una plaga? ¿qué peligros conllevan? “Se considera que existe una plaga de palomas cuando la densidad es mayor de lo deseado, cuando hay más de 400 aves por kilómetro cuadrado, aunque esta cifra puede variar en función de las características de la ciudad” comentan desde Profinal.



Las plagas de palomas representan un riesgo para la salud humana. Por un lado, sus excrementos pueden provocar más de 40 enfermedades diferentes y por otro son portadoras de más de 50 ectoparásitos externos que pueden ser transmitidos tanto a personas como a distintos animales.



Pero, además, el hecho de que depositen sus excrementos en los nidos, que calculan ascienden a 14 kilos por ave y año, provoca el deterioro de edificios, monumentos y cualquier otro lugar donde aniden. La acumulación de excrementos puede, asimismo hacer que se desarrolle salmonela.



