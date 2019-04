Eibarpool.com, la web no oficial de la Sociedad Deportiva Eibar se transforma en un foro de debate Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 11:04 h (CET) Después de 12 años ofreciendo información general del Club, Eibarpool.com se ha reconvertido en un foro que cuenta actualmente con más de 130.000 páginas vistas al mes y 3.900 usuarios únicos (datos de marzo de 2019) En palabras de Iñaki Barahona su actual responsable e hijo del vicepresidente de la SD Eibar durante los años 70 Víctor Jose Barahona, el motivo del cambio de tener una web con información genérica de la SD Eibar hacía un único foro, ha sido debido a que el 80% de las visitas se concentraban en esta sección de la web.

De los antiguos apartados tan solo se han mantenido el foro y el calendario de la liga española, aunque no se descarta que se retome en un futuro la sección de la plantilla.

En la versión anterior también existía ‘La Porra’ que aunque inicialmente tubo muy buena acogida ‘debido en gran parte a regalos como lotes de jamón y embutidos, o una consola Wii’, con el paso del tiempo se había quedado prácticamente desierta.

Un poco de historia

La web de Eibarpool se creó el 18 de septiembre de 2007 debido a que un aficionado de Eibar con conocimientos de programación y diseño web notaba ciertas carencias en la web oficial, principalmente en el funcionamiento del foro. Al comentarlo con su hermano Andoni Barahona y tras recibir su visto bueno, registró el dominio y comenzó este nuevo e ilusionante proyecto.

Debido a esta circunstancia nació Eibarpool, que aunque ofrecía en su foro muchas más opciones que en la web oficial, los aficionados se resistían a abandonarla.

Sin embargo al cabo de unos 7 meses hubo un ataque informático en el foro oficial y fue realmente cuando comenzó a funcionar la nueva web de Eibarpool, al comenzar a recibir gran cantidad de aficionados que buscaban un lugar donde poder seguir expresando sus opiniones.

Unos meses después la web oficial dio por cerrado su foro para centrarse en una imagen más corporativa, más incluso después de los sucesivos ascensos que le han llevado de forma brillante hasta la Primera División española.

A lo largo de estos años la web ha recibido numerosas propuestas para entrevistas en radios que se han trasladado a Joseba Combarro presidente de la peña ‘Eskozia la Brava’.

