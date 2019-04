Importante contraste en la confianza de los inversores del Reino Unido y de la Eurozona hacia el oro Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 7 de abril de 2019, 07:20 h (CET) La confianza de los inversores hacia el oro se recuperó significativamente durante el mes de marzo mientras el precio del metal amarillo retrocedió su curso, demuestra nueva información publicada por BullionVault, la mayor plataforma online de inversión en oro, plata y platino físico.

Durante el mes de marzo, BullionVault experimentó un aumento del 13,9% en la cantidad de clientes que decidieron comprar oro en comparación con los valores de febrero, mientras que el número de vendedores disminuyó en un 34,1%. El 89% de la base de clientes de BullionVault se reparte entre Europa occidental y Norteamérica.

Estos valores provocaron que el Gold Investor Index – índice único que mide la actividad de los inversores privados en oro en BullionVault – aumentara 2,3 puntos y se ubicara en 54,4, valor más alto de los últimos seis meses.

Una lectura de 50,0 indicaría un equilibrio perfecto entre la cantidad de compradores y la cantidad de vendedores. El Gold Investor Index – que se calcula desde 2009 – alcanzó su valor máximo a 71,7 cuando el precio del oro alcanzó su valor máximo hasta ese momento en septiembre de 2011.



Comentarios de Adrian Ash, director de investigación de BullionVault: “BullionVault es una empresa del Reino Unido, y como tal nos preocupa que la incertidumbre ocasionada por el Brexit pueda dañar el interés por parte de usuarios europeos. La realidad es que los inversores de la eurozona han aumentado la cantidad de oro que poseen a través de BullionVault, aunque no se ha registrado el mismo interés en los inversores británicos.”

“En cuanto al interés de nuevos inversores, durante el mes de marzo se observó un aumento de 32,9% con respecto al mes de febrero en el número de usuarios que utilizan BullionVault por primera vez, aunque se mantuvo un 38,3% por debajo de la media mensual de los últimos tres años.”

Por otro lado, la cantidad de nuevos usuarios a lo largo de la eurozona se ubicó un 7,3% por encima de la media mensual, principalmente protagonizado por inversores alemanes, quienes provocaron un aumento de 49,9% - valor máximo desde abril de 2013.

En cuanto a los depósitos de clientes listos para comprar metales preciosos, se repite la historia. En comparación con los últimos tres años, la entrada diaria promedio de libras esterlinas se redujo en un 11,7% en marzo, mientras que las entradas de euros aumentaron un 6,2%.

Sin embargo, la diferencia más dramática entre el Reino Unido y Europa se experimentó los grandes depósitos. La cantidad de depósitos de 100.000 libras esterlinas cayó en un 46,3% en marzo con respecto al promedio mensual de los tres años anteriores, mientras que la cantidad de depósitos de 100.000 euros aumentó en un 63,4%.



El Silver Investor Index, también experimentó aumentos en marzo, y sobrepasó la media mensual de los últimos doce meses. De su 51,0 de febrero, el índice que mide la actividad de los inversores privados en plata alcanzó su máximo de seis meses a 52,9, al mismo tiempo que el precio del metal gris disminuía un 3,1% en dólares estadounidenses. En BullionVault, el número de inversores que compraron plata aumentó un 19,6%, mientras que la cantidad de vendedores cayó un 22,4%.

La cantidad de metal que los inversores poseen a través de BullionVault no registró cambios. En total, los clientes de BullionVault poseen 38,8 toneladas de oro, y 753,9 toneladas de plata en cámaras acorazadas en Londres, Zúrich, Nueva York, Toronto y Singapur.

Durante el mes de marzo, el precio del oro disminuyó 1,5% y 1% en dólares estadounidenses y en euros respectivamente, para alcanzar una media de 1300$ y 1151€ por onza. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ligero empeoramiento de las disoluciones y constituciones de empresas En los tres primeros meses de 2019 se disuelven más empresas y se constituyen menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior Importante contraste en la confianza de los inversores europeos hacia el oro Durante el mes de marzo, el precio del oro disminuyó 1,5% y 1% en dólares estadounidenses Crece la incertidumbre sobre el desempeño de Corea del Sur El alto nivel de deuda privada es uno de los principales riesgos a la baja para la economía del país asiático Campaña de la Renta 2018: los principales cambios para hacer la declaración En 2018 no habrá obligación de declarar aquellos rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador inferiores a 12.643 euros El euríbor se estanca: el indicador se mantiene en el -0,108% por segundo mes consecutivo Los ciudadanos que tengan que revisar su préstamo hipotecario podrán ahorrarse hasta 130 euros al año, según las características de su hipoteca