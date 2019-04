El Rayo se levanta contra el Valencia en busca de la salvación Darder decide (1-2) para el Espanyol en Girona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 7 de abril de 2019, 07:15 h (CET) El Rayo Vallecano venció (2-0) este sábado al Valencia para revitalizar su lucha por la permanencia en la jornada 31 de LaLiga Santander, mientras que Sergi Darder dio la victoria al Espanyol (1-2) ante un Girona que sigue en terreno peligroso.

A la tercera fue la vencida con Paco Jémez en el banquillo de los de Vallecas después de un empate y una derrota, ante el mejor equipo del momento y con Alberto parando un penalti a Parejo. El cuadro madrileño, que llevaba ocho derrotes y un empate en los últimos nueve partidos, suma 27 puntos, a tres de la salvación que marca de manera provisional el Villarreal.



El Rayo encontró vida para no quedarse hundido junto al Huesca a costa de un Valencia que llevaba 17 partidos sin perder. Los de Marcelino se quedan quintos, en su lucha por alcanzar la cuarta plaza de acceso a la Liga de Campeones. Los de Jémez comenzaron con errores atrás que no aprovechó Ferrán, pero el cuadro 'che' también pecó atrás, con Parejo en su área y opción para Embarba. Respondía el Rayo hasta que Gálvez hacía penalti a Rodrigo.



La rigurosa pena máxima la desaprovechó el Valencia por medio de Parejo y a la media hora Diakhaby se lió con el balón que robó Embarba para asistir al gol de Raúl de Tomás. La semana de tres partidos pasaba factura y la segunda parte dejó el acoso de Valencia, con la entrada de Gameiro y Guedes, sin acierto. El Rayo tuvo la sentencia a la contra, que llegó con Mario Suárez en el descuento.



DARDER DECIDE PARA EL ESPANYOL EN GIRONA

En sesión matinal, en derbi catalán, Darder dio los tres puntos al Espanyol en la visita a Montilivi. Un duelo directo, con ambos equipos en rachas negativas y en busca de calma para el tramo final de la temporada que dejó intensidad y equilibrio que rompió el centrocampista perico con dos latigazos. El primer tiempo fue más del Girona, aunque las ocasiones fueron de Wu Lei.



Tras el descanso, Rubi logró sacar más de los suyos y Darder fusiló a la hora de encuentro. Los de Eusebio buscaron la respuesta y la encontraron gracias a un penalti convertido por Stuani. Darder apareció de nuevo en el 89' con un disparo lejano que después del palo tocó en Bono y llegó a la red. Tres puntos pericos tras cuatro jornadas sin ganar, para sumar 38 por los 34 del Girona.



