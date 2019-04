El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha celebrado que el total de los 20 clubes de la Premier League "haya dado el paso público" para rechazar la Superliga europea, una propuesta de la ECA (Asamblea Europea de Clubes) que entraría en conflicto sobre todo con la Liga de Campeones.



"Es bueno que haya dado el paso público, es lo que faltaba, es el toque diferencial. Yo hablo mucho con la Premier League, hemos tenido varias reuniones con sus dirigentes", comentó Tebas este viernes en Vallecas, durante la presentación de la tercera fase de LaLiga Genuine Santander.



"Es muy importante lo que ha hecho la Premier para todo el fútbol europeo", reiteró antes de contestar a los rumores que afectarían a la Primera División española. "Si lo que se está hablando y se está haciendo por detrás, a escondidas, es eso... Que LaLiga fuera de 18 clubes le quitaría mucho valor, no solo de dinero", dijo.



Además, Tebas insistió en su mala opinión sobre crear esta Superliga a nivel europeo. "Al ser una competición con más jornadas, eso al final es un trasvase de dinero a los grandes clubes, porque ahí van solo los grandes clubes", reflexionó. "No es baladí que los clubes de la Premier, que es una competición muy valiosa, hagan este comunicado", afirmó nuevamente.



Junto a esto, valoró la polémica que está suscitando en los últimos meses el videoarbitraje. "Me preocupa el hecho de que estamos viviendo un momento raro con el VAR, en general. Incluso el presidente Comité Técnico de Árbitros --de la RFEF-- dijo que van a revisarlo más", señaló al respecto de unas declaraciones de Carlos Velasco Carballo.



"El VAR ha sido excelente para el fútbol español y habrá que pulirlo, para que no provoque esa desazón, como la del presidente del Levante; habrá que pulirlo para intentar evitar eso", concluyó el presidente de LaLiga desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.