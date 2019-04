El fotógrafo Fernando Moleres inaugura 'Melting Landscapes' Un retrato de la belleza y fragilidad del Ártico Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 6 de abril de 2019, 08:54 h (CET)

La exposición Melting Landscapes recopila algunas de las mejores fotografías que Fernando Moleres ha capturado a lo largo de las cinco expediciones que ha hecho en el Ártico desde 2014. Se trata de una serie narrativa sobre Islandia y Groenlandia, dos de los lugares más vulnerables a los efectos del cambio climático.



23 de estas fotografías son inéditas y pertenecen al grupo de instantáneas tomadas en las últimas expediciones de septiembre de 2017 y enero de 2019, en las que Moleres se ha tenido que sobreponer a las condiciones climáticas más extremas para captar la belleza de estos paisajes monocromáticos.



Por un lado, el objetivo del bilbaíno establecido en Barcelona era captar la magia de estos parajes inhóspitos y desoladores, y, de la otra, dejar testigo de la transformación medioambiental que están experimentando estas zonas del planeta a causa del calentamiento global.



Además de las 36 fotografías, la exposición consta de dos pequeños documentales producidos por Fujifilm y grabados por el videógrafo Pepe Molina, que lo ha acompañado a las últimas dos expediciones en Islandia y Groenlandia. En documentales se puede ver Fernando Moleres andando por sobre las estepas de hielo marino, escalando el hielo de los glaciares y aguantando las inclemencias climáticas para documentar los efectos del calentamiento global, según Moleres, el “reto presente y futuro más importante que tiene la humanidad”.



Melting Landscapes también mostrará una inquietante videoinstalación que permitirá que los visitantes se sumerjan en el universo de Moleres durante las expediciones. Imágenes de paisajes de un blanco infinito se contraponen con fotografías de fenómenos migratorios, contaminación y devastación. Y es que este universo fronterizo imponente es, en realidad, un paisaje de una gran fragilidad donde la temperatura crece el doble de rápido que en el resto del planeta.

Para captar estas imágenes, Moleres ha tenido que hacer frente a situaciones muy adversas como temperaturas de -25 ºC en Groenlandia el 2015, donde se tuvo que vestir con tres capas de ropa técnica especial para este tipo de temperaturas gélidas, viajar en trineo de perros por el mar helado en la isla Disko de Groenlandia o andar durante horas por el glaciar islandés de Vatnajökull en busca de las cuevas de hielo.



La exposición, organizada por el Ajuntament de L’Hospitalet, está producidapor Addretouch, laboratorio fotográfico de proyectos documentales de autor del Districte Cultural de L’Hospitalet.

“Me he centrado en los paisajes de hielo formados en un tiempo inmemorial que, como cápsulas de tiempo, caminan silenciosamente hacia el desvanecimiento. Allá, en los límites de lo visible, en una atmósfera que se intercambia entre la calma y el desasosiego, he trabajado con la intención de provocar una tensión entre dos mundos que se contraponen el ancestral de la quietud y el nuevo de la transformación”, Fernando Moleres. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Angie Lu y su luz poética “Nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo, o para soñar un nuevo sueño”. Clive Staples Lewis (1898-1963) Linda y su linda obra literaria Los grandes maestros del arte, casi todos se pierden en el egoísmo Los fondos de la Guerra Civil Española, los más consultados en la BNE Así fue el fin de la Guerra Civil en los periódicos del país Día Mundial del Teatro: el teatro en cifras, un arte que no lo tiene fácil Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta el teatro es la pérdida continuada de aficionados "Tengo en mi haber más de 300 poemas entre impresos y en manuscrito" Entrevista, a Claudia Figueroa, escritora salvadoreña-guatemalteca