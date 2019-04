La Fundación Adecco entrena para el empleo a personas que han vivido un proceso de cáncer Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 17:07 h (CET) Tras un tratamiento oncológico son frecuentes los sentimientos de miedo, inseguridad y soledad, por lo que resulta fundamental acompañar a estas personas en su búsqueda de trabajo La Fundación Adecco ha celebrado un speednetworking que ha conectado a 15 desempleados que han vivido un proceso de cáncer con responsables de Recursos Humanos de importantes empresas:, Sanitas, GMV, GSK, La Plataforma de la Construcción, Worldline, Grupo Onetec y Adecco. Esta acción se enmarca en el proyecto #EmpleoParaTodos, que tiene como objetivo favorecer la inclusión laboral de las personas que afrontan una enfermedad de este tipo.

Entre los participantes, se ha contado con personas con circunstancias que incrementan el riesgo de exclusión social, como una edad superior a los 45 años, desempleo de larga duración o responsabilidades familiares no compartidas.

Empleo y cáncer

El empleo puede convertirse en una fuente de motivación para las personas que están superando un proceso de cáncer, ya que les ayuda a reanudar su vida con normalidad.

Sin embargo, tras un tratamiento oncológico son frecuentes los sentimientos de miedo, inseguridad y soledad, por lo que resulta fundamental acompañar a estas personas en su búsqueda de trabajo.

Según Susana Vicente, consultora de la Fundación Adecco: "retomar la actividad laboral tras finalizar los tratamientos puede suponer todo un reto para el profesional, pero a la larga es positivo, en la medida en que refuerza la autoestima y evita la ansiedad, el estrés o la depresión. Además, no hay que olvidar que son personas que se han acostumbrado a convivir con el sacrificio y el esfuerzo, valores que se materializan en competitividad en el ámbito del empleo. Desafortunadamente, siguen imperando prejuicios sociales; prejuicios que se trasladan a las empresas en forma de reticencias a la hora de contratar, por miedo a bajas laborales o absentismo".

Speednetworking: empoderamiento transversal

La modalidad del speednetworking ha adquirido una gran popularidad en el ámbito de la selección, en el que los procesos tienden a evolucionar, apostando por fórmulas como las entrevistas grupales, donde los candidatos han de tener la habilidad de “venderse” en unos pocos minutos.

Así, los 15 participantes han tenido la oportunidad de entrevistarse, en 7 minutos y de forma secuencial, con responsables de Recursos Humanos de diferentes empresas, respondiendo a sus preguntas e incrementando su confianza para futuras entrevistas laborales. En el encuentro, los participantes han compartido su temor a comunicar su situación en las entrevistas de trabajo, por miedo al rechazo.

Por su parte, los profesionales de Recursos Humanos han podido conocer más de cerca la situación de las personas que han vivido un proceso de cáncer, empatizando con ellas y asumiendo el compromiso de valorar a los candidatos únicamente por sus actitudes y aptitudes profesionales.

De este modo, esta acción de speednewtorking ha dado una respuesta transversal a ambos retos; por un lado, empoderando a los desempleados con cáncer y, por otro, contribuyendo a reducir los prejuicios y creencias estereotipadas en el ámbito de los Recursos Humanos.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

