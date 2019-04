Ediciones Rodio adapta sus temarios a los nuevos cambios en las oposiciones a la Guardia Civil Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:51 h (CET) Ediciones Rodio actualiza su catálogo con la mirada puesta en los cambios en los temarios para 2020 en las oposiciones para la Guardia Civil Ediciones Rodio, editorial especializada en todo tipo de temarios para oposiciones, ha confirmado la actualización de sus temarios de oposiciones a la Guardia Civil contemplando en ellos los cambios confirmados en el BOE del pasado 20 de febrero. Aunque aún no se han anunciado cambios en las pruebas de los procesos selectivos, sí que se han confirmado en relación al contenido de los temarios a estudiar y en una serie de requisitos a nivel físico.

Estos cambios confirmados el 20 de febrero de 2019 no entrarán en vigor hasta el próximo año 2020, pero Ediciones Rodio ha apostado por ofrecer desde ya a sus opositores la mayor calidad posible a la hora de prepararse unas oposiciones tan exigentes, actualizando al completo los materiales que ponen a la venta en su página web, edicionesrodio.com, y que ya están disponibles para todos los usuarios que lo deseen.

Entre los cambios del pasado febrero, todavía no se ha anunciado modificación alguna en el requisito de titulación mínima, por lo que este año seguirá siendo el título de la ESO el requisito mínimo para poder presentarse a dichas oposiciones. Sí que se han confirmado una serie de cambios en los aspectos físicos, siendo menos restrictivos, por ejemplo, en aspectos como la altura, lo que previsiblemente repercutirá en un mayor número de aspirantes en próximos años.

Ediciones Rodio cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector editorial, y ofrecen manuales para todo tipo de oposiciones. Desde temarios de oposiciones de auxilio judicial, tramitación procesal y administrativa, hasta oposiciones para Correos o diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, pasando por un gran número de categorías para distintos servicios de salud. Todo, prestando el mayor celo posible con respecto a los temarios exigidos, ofreciendo a los opositores todas las herramientas para poder aprobar los exigentes exámenes a los que se enfrentan.

