Similar Parfum sugiere 4 medidas para prolongar la duración de un perfume Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:43 h (CET) Los usuarios de productos de perfumería de calidad buscan rentabilizar su adquisición al máximo, con una mayor duración de sus perfumes sin dejar de desprender los mejores aromas del momento Una de las claves para asegurar la mayor duración posible de un perfume está en escoger perfumes de imitación baratos, cuyo bajo precio no supone ningún detrimento en cuanto a su calidad.

Por tanto, un buen truco para conseguir este objetivo es optar por este tipo de fragancias que está arrasando en el mercado de la perfumería.

Además de este factor, existen otros consejos para alargar la duración de las prestaciones de un perfume:

Hidratación: esta es una de las premisas más importantes en el objetivo de prolongar la vida de un perfume, ya que una piel hidratada absorbe más lentamente la fragancia, administrando su aroma durante toda la jornada y, por tanto, perdurando junto a la persona que se lo aplicó. En este sentido, una medida eficiente es aplicar una loción hidratante que no aporte aromas y así se mantendrá durante más tiempo la fragancia escogida.

Distancia: lo idóneo para conseguir cierta duración de los efectos del perfume es aplicarlo con una distancia de unos 15 cm, ya que en caso de hacerlo desde más lejos, puede que se pierdan algunos componentes.

Zona del cuerpo idónea: que existan regiones del cuerpo humano donde se logra una mayor duración de la fragancia no es ningún mito, ya que hay diversas zonas en las que se absorbe más rápidamente el aroma que en otras en las que se pueden potenciar las prestaciones de un perfume de calidad.

El cuello, las muñecas, la parte interna de los codos, la clavícula o la parte posterior de las orejas son algunas de las partes en las que puede mantenerse mejor el aroma de un perfume.

Lejos de la creencia popular sobre la conveniencia de perfumar el cabello con estos productos, hay que destacar que su duración se asegura con esta acción, pero la contraprestación es que puede resecarlo en caso de aplicarlo directamente. Aplicar la fragancia en un peine puede ser una solución a este inconveniente.

No frotar: uno de los errores al aplicar un perfume es que la persona se lo frota, pensando que así conseguirá alargar sus efectos. No obstante, lo mejor es que se deje secar por sí solo porque frotando puedes hacer que se evapore más rápido.

Similar Parfums es una casa de referencia de perfumes de calidad con todas las notas aromáticas del mercado y tarifas muy ajustadas ofreciendo los mejores componentes al mejor precio.

