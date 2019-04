Aumenta la demanda de servicios de cristalería a medida, según serviciosdecristaleria.es Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:04 h (CET) El interiorismo vuelve a abrazar las soluciones de cristalería a medida. Servicios de Cristalería, empresa líder del sector desvela las claves de este nuevo auge Gracias a los canales y programas de televisión relacionados con el interiorismo ha crecido enormemente el gusto por los diseños más creativos de cristalería. Empresas especializadas del sector como serviciosdecristalerias señalan un aumento notable de la demanda de servicios de cristalería a medida. Según los expertos, el conjunto de consumidores ha dejado atrás la crisis y abraza, ya, los diseños más exclusivos que se mantuvieron siempre en boga.

Apuesta por la exclusividad

El sector inmobiliario aún habiéndose visto afectado duramente por la crisis, siempre se mantuvo activo en el plano de propiedades e interiorismo premium. En ese sentido, los acabados exclusivos siempre han mantenido su demanda, viviendo ahora un auge dada la buena coyuntura económica y que expertos como serviciosdecristaleria.es sacan productos premium a precios muy competitivos.

"Redes sociales como Pinterest han aumentado la visibilidad de proyectos muy creativos. En este tipo de aplicaciones, las soluciones más sofisticadas son las más compartidas. A esto hay que añadir los canales y programas de televisión que emiten propuestas decorativas diferentes. Todo ello ha configurado un ecosistema que favorece que los clientes apuesten por un servicio de cristalería a medida con los que obtener los mejores acabados", indican desde SDC Cristalería.

Las soluciones personalizadas, afirman los expertos, se adaptan perfectamente al perfil de consumo millennial, ya que los jóvenes buscan diferenciarse mediante soluciones únicas. Es decir, esta nueva generación construye su identidad comprando objetos y servicios que representen su manera de ver el mundo y así queda plasmado también en su forma de decorar.

"Uno de nuestros servicios estrella es una gatera para puertas de cristal. Esto es para nosotros un signo inequívoco de una nueva forma de ver el mundo en el que estética y valores se dan la mano. Esta gatera, por ejemplo, ha sido muy compartida en redes como Instagram y eso ha producido un aluvión de llamadas, en gran parte de jóvenes", señalan desde esta cristalería en Madrid.

La personalización es el futuro del sector

Independientemente del presupuesto, la audiencia demanda soluciones con un toque exclusivo. Esto ha desencadenado en un incremento del número de trabajos enfocados a personalizar los cristales. Una empresa como https://serviciosdecristaleria.es/ ya cuenta con servicios orientados a tal fin, entre los que destacan la colocación de vinilos adhesivos, la rotulación de los cristales o la decoración de éstos.

"Cada vez son más demandadas este tipo de instalaciones que permiten que el cristal se adapte a las tendencias más actuales o a la identidad corporativa de cualquier negocio".

En este sentido, los cristales o cristaleras, tanto en interior como en exterior, suelen ser elementos que gozan de gran visibilidad. Este hecho anima, según los expertos, a embellecerlos con elementos que son fácilmente instalables y llegado el caso, removibles. "Si atendemos a las fachadas, cada vez se ven menos rótulos exteriores y más rotulación instalada en los cristales mediante vinilos. Al ser elementos visibles pero que, a su vez, no son definitivos, la gente se anima más a utilizarlos. No se requiere de obra, la instalación es muy rápida y muy limpia: son muchas las ventajas frente a los formatos más habituales en el pasado", concluyen desde la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.