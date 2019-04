FENAMIX exige a SELAE el aumento de las comisiones por la venta de lotería Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 14:31 h (CET) El incremento del porcentaje que perciben estos establecimientos es fundamental para el mantenimiento del negocio. La Federación Nacional de Receptores Mixtos de Loterías y Apuestas agrupa a más de 6.900 establecimientos en toda España La Federación Nacional de Receptores Mixtos de Loterías y Apuestas (FENAMIX) ha vuelto a exigir a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el aumento de las comisiones que perciben por la venta de juegos y apuestas, tales como la Lotería Nacional, la Primitiva, la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Euromillones, las Quinielas Deportivas, y el pago de los premios.

Se trata de una reivindicación histórica de los establecimientos mixtos de venta de loterías y apuestas, que no ha recibido respuesta de la Administración desde hace 14 años. Según indica Juan Antonio Castellano, presidente de FENAMIX, “SELAE parece no tener intención de subir esas comisiones, pese a ser un organismo público con beneficios superiores a los 2.000 millones de euros anuales, y que generan en su totalidad los puntos de venta”.

Desde FENAMIX se hecha en falta la colaboración de la SELAE, a pesar de las numerosas reuniones mantenidas, situación que pone en peligro el negocio de estos establecimientos, que emplean a más de 19.000 personas en toda España. Por ello, desde la Federación no se descarta promover paros parciales o totales para dar mayor visibilidad a sus demandas.

Los Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas también se dedican al ejercicio de otra actividad principal, como papelerías, estancos u otro tipo de actividades comerciales, lo que asegura el constante y progresivo aumento del número de clientes que acuden a sus establecimientos, circunstancia que también eleva la cifra de apostantes en los juegos y apuestas.

Esta cercanía al ciudadano, podría ser convertir a los Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas en un aliado imprescindible en la lucha contra la preocupante y creciente ludopatía entre los menores de edad, que se está viendo fomentada por el juego online. FENAMIX propone que sus 6.900 puntos de venta, junto con las 4.000 administraciones de Loterías, repartidos por toda la geografía nacional se conviertan en lugares de inscripción obligatoria para todos los apostantes online, con el objetivo de garantizar la mayoría de edad de los jugadores mediante la presentación del DNI.

Loterías y Apuestas del Estado tiene abierto en su página web un registro de jugadores online, pero no tiene garantías de que los que participan sean siempre mayores de edad. Actualmente, cualquier niño puede registrarse en las plataformas de juego online y apostar; y más con las facilidades de pagar con Paypal. FENAMIX quiere y puede contribuir a buscar soluciones al este grave problema como guardián de la salud de los menores de edad.

Estas demandas serán reivindicadas de nuevo en el IV Congreso Nacional de FENAMIX, que se celebrará en Madrid entre los días 6 y 7 de abril de 2019 en el Hotel Novotel Madrid Center (antiguo Convención), en el que se debatirá “El futuro de los Puntos de Venta”.

