Regalar joyas vuelve a ser tendencia en 2019, según Joyas Te Lo Mereces Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 13:28 h (CET) Regalar joyas es todo un clásico, que vuelve a ser tendencia en 2019 en España. Joyas te lo mereces, empresa líder del sector, desvela las claves de este nuevo auge La recuperación económica impulsa nuevamente la compra de joyas para regalo en el presente año. Este elemento clásico se presenta un año más como uno de los regalos preferidos por los consumidores. Empresas dedicadas a la selección de joyería como joyas te lo mereces señalan un incremento de la demanda que se une al crecimiento del sector que viene experimentando desde hace unos años.

La repercusión de las redes sociales en el diseño de joyas

Las redes sociales han impulsado el éxito de propuestas de joyas sofisticadas. "El auge de redes como Instagram o Pinterest ha difundido el gusto por las joyas de calidad. Los diseños más originales se viralizan en fotografías de estética cuidada. Esto ha favorecido que un año más se establezca como tendencia", indican desde joyastelomereces.com.

Al factor de las redes sociales, se le une el de la moda, que cíclicamente retorna a estos complementos que ven perfectos para los diferentes looks. "La industria de la moda siempre tiene una influencia en lo que es o no tendencia, pero lo cierto es que generalmente esta industria siempre recurre a la joya. Sí que observamos una evolución y adaptación en formas y estilos. Actualmente, el minimalismo, por ejemplo, es muy trendy. En este sentido, la referencia de las influencers marca un poco la agenda".

Las empresas del sector analizan constantemente las tendencias que marcan los prescriptores sociales. Indagan sobre aquéllo que puede marcar una temporada. "En https://joyastelomereces.com/ nuestro joven equipo rápida e instintivamente detecta qué puede ser tendencia a base de analizar mucho las redes sociales, sus influencers y las grandes firmas. Esa anticipación es fundamental para proveer con rapidez a nuestros usuarios de aquellas joyas que verdaderamente van a causar sensación. En cualquier caso, apostamos por materiales de calidad y precios asequibles".

Desde la compañía afirman que la tendencia siempre marca la agenda del regalo, dado el desconocimiento del sector de muchos usuarios. "Muchos de los que regalan temen equivocarse. Ante eso, siempre les da una mayor seguridad el hecho de haber visto joyas parecidas siendo portadas por alguna celebrity. No obstante, confían mucho en nosotros. Creo que al ser un área que verdaderamente dominamos transmitimos esa confianza de manera natural".

Regalar joyas, un acierto seguro

Según los profesionales del sector, pendientes, anillos o colgantes son siempre bienvenidos para acompañar a los distintos eventos del día a día. "La gente demanda una apuesta segura. La bisutería te permite ir sobre seguro y acertar con independencia del presupuesto que se maneje. En nuestra tienda, realizamos una selección exhaustiva para que siempre haya una opción que se ajuste a los bolsillos de los usuarios y a los gustos de la persona a la que se vaya a regalar la joya".

En opinión de las empresas del sector, existe un abanico de posibilidades tan extenso que es imposible no encontrar una joya que se adapte al usuario. "Puedo imaginar una persona a la que no le guste llevar un colgante, por ejemplo, pero difícilmente puedo imaginar una persona que rechace portar: anillos, pendientes, pulseras, etcétera. Esa seguridad de acierto te la da una joya", concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.