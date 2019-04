In Love with Karen apoya a la Fundación Juegaterapia en la presentación de su nuevo Baby Pelón Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 13:32 h (CET) El pasado sábado se presentaba en Madrid el nuevo Baby Pelón, la iniciativa de la Fundación Juegaterapia, y al acto no quiso faltar, una vez más, la influencer catalana In love with Karen, quien acompañó en la presentación a Leire, la niña de 8 años en tratamiento de quimioterapia, que ha diseñado el pañuelo que luce el nuevo muñeco, convertido ya en un icono para los niños enfermos de cáncer Leire presentó este sábado, en la tienda de Toys ‘R’ Us de Alcobendas, el pañuelo amarillo con dibujos de príncipes y princesas que ha diseñado en exclusiva para el nuevo Baby Pelón, inspirado, y dedicado a todos los niños y niñas que comparten con ella su día a día en el hospital. Como ella misma afirma, “mi Baby Pelón es como yo, pero en muñeco”.

Durante el acto de presentación, Leire estuvo acompañada por Karen, la influencer barcelonesa que, a sus recién cumplidos 13 años cuenta con más de 83.000 seguidores en Instagram y más de 60.000 suscriptores en su canal de Youtube. Karen, quien ha participado en otras campañas de la Fundación, estaba feliz y emocionada por poder conocer a Leire y compartir con ella la presentación del nuevo Pelón.

Los Baby Pelones son una iniciativa de Juegaterapia, y en la actualidad se han convertido en el símbolo de la lucha contra el cáncer infantil. La venta de más de 1 millón de pelones ha hecho posible la puesta en marcha de proyectos como El jardín de mi hospi, con el que los responsables de la Fundación quieren recuperar las azoteas en desuso de los hospitales para convertirlas en jardines al aire libre, en espacios lúdicos que hoy ya son una realidad en los hospitales de La Paz y el 12 de Octubre en Madrid, o en La Fe de Valencia.

Sobre la Fundación Juegaterapia

La Fundación Juegaterapia nació en la primavera de 2010, con el único objetivo de conseguir sacar una sonrisa a los niños y niñas enfermos de cáncer durante sus largas estancias en la habitación de un hospital. Todo empezó a tomar forma cuando su fundadora, Mónica Esteban le dio una Play Station a un niño que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia en el hospital e inmediatamente pudo ver cómo el pequeño se animaba y afrontaba su enfermedad con una sonrisa.

Desde entonces, sus responsables han podido comprobar los beneficios que el juego tiene en los niños hospitalizados. Al estar fuera de casa, alejados de los suyos y en un entorno desconocido, la experiencia hospitalaria les intimida. En ese momento, los videojuegos, la tablet y la posibilidad de disfrutar de un jardín dentro del hospi, se convierten en un medio fundamental para conectarle con el mundo y hacer que se olvide de dónde está, al menos durante el tiempo que dura la partida.

Sobre In love with Karen

Desde que en 2015 Karen iniciara sus pasos como influencer, esta barcelonesa de 13 años ha conseguido revolucionar las redes sociales, haciendo un blogging diferente, con la sinceridad y espontaneidad de una niña de su edad, lo que la ha posicionado como una de las blogueras infantiles más influyentes y divertidas de nuestro país.

A finales del pasado año fue galardonada como mejor actriz por su participación en la campaña Mudanza de Casa Tarradellas, y anteriormente participó en la 5ª edición de Master Chef Junior (La 1-RTVE).

Su web www.inlovewithkaren.com, es considerada por muchos la web infantil de referencia en la actualidad, lo que hace que las principales marcas para niños sigan sus pasos muy de cerca, conscientes del interés que despierta entre sus seguidores sus opiniones sobre viajes, estudios, deporte, y la que es su gran pasión, la moda.

