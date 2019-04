El Mercadillo del Gato vuelve esta primavera al Hotel Palace para llenarlo de moda, color y tendencias Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 13:12 h (CET) El mercadillo más conocido de la capital llega de nuevo con tres ediciones muy especiales, para ofrecer a sus visitantes las últimas novedades para renovar el armario con las prendas más actuales y coloridas de esta temporada. Además, estas ediciones contarán con un apartado dedicado a la decoración y el interiorismo, donde se podrán encontrar desde alfombras orientales, hasta muebles cuztomizados con telas egipcias Esta primavera llega de nuevo el Mercadillo del Gato alojándose en el Hotel the Westin Palace, en pleno Paseo del Prado. Después de más de 55 ediciones y un millón ochocientos mil visitantes, se ha consolidado como el referente de los Pop Ups efímeros en moda y tendencias de la capital. El éxito del mercadillo del gato es su respuesta a la esencia de los Pop Ups. La oferta durante un período corto de tiempo de artículos exclusivos y alejados de los circuitos comerciales. Reúne así marcas que sólo pueden encontrarse en unas pocas tiendas, creadores a pequeña escala y colecciones limitadas.

Esta primavera el mercadillo llevará a cabo 3 ediciones:

11 al 14 de abril (de jueves a domingo)

23 al 26 de mayo (de jueves a domingo)

7 al 9 de junio (de vierens a domingo)

En cada una de ellas participarán más de 50 expositores, para estrenar la moda más colorida, la joyería más selecta y los complementos más actuales (fulares, gafas, bolsos, bisutería, calzado etc.), también moda masculina e infantil, perfumería, sin olvidar el interiorismo y la decoración .

En esta ocasión destacan las coloridas y vaporosas propuestas de moda para la mujer de cara a la primavera/verano, y la sofisticación de los complementos, con las últimas tendencias en joyería, bisutería, gafas de sol y bolsos. Destacando la colección de pañuelos con obras de pintores impresionistas.

Una ocasión muy especial para adquirir esa prenda o complementos originales, que diferenciarán del resto.

"Si se es un apasionado de la moda y de las nuevas tendencias y se está harto de llevar lo mismo que todo el mundo este es el sitio".

Horario: 11h a 21h. Entrada libre.

contacto@mercadillodelgato.es

www.mercadillodelgato.es

