Ethisphere nombra a Schneider Electric una de las 100 Compañías Más Éticas del Mundo por 9º año consecutivo

viernes, 5 de abril de 2019, 12:52 h (CET) Schneider Electric ha sido reconocida por 9º año consecutivo por poner los valores y la ética en el centro de su estrategia. El ranking reconoce el compromiso a largo plazo de Schneider Electric con la ética empresarial a todos los niveles. Schneider Electric ampliará su código ético con un nuevo capítulo sobre responsabilidad digital, convirtiéndose en pionera en esta área Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida como una de las Compañías Más Éticas del Mundo por el Instituto Ethisphere®, referente internacional a la hora de definir los estándares de ética empresarial. Es el noveno año consecutivo que Schneider Electric recibe este galardón, lo que demuestra el compromiso a largo plazo del grupo con la ética empresarial.

El compromiso a largo plazo de Schneider Electric con la responsabilidad corporativa

Schneider Electric introdujo su código de conducta “Principios de Responsabilidad” en 2002, y en 2008 lanzó su programa “Responsabilidad y Dinámicas Éticas” para promover el compromiso de los empleados. Combinando la prevención con la investigación y el control, el programa es un indicador de desempeño ético en el Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric (SSI), la herramienta para medir el funcionamiento de la sostenibilidad de la empresa. A finales de 2018, 155 proveedores de Schneider Electric fueron evaluados bajo la categoría “Derechos Humanos y Entorno” del SSI, tras visitar sus instalaciones. La compañía pretende tener evaluados a 300 proveedores en 2020. Otro ejemplo del programa es que un 68% de los empleados en ventas, compras y finanzas recibieron formación para luchar contra la corrupción, y para el 2020 el objetivo es formar al 100% del equipo.

Schneider Electric, pionera en ética digital

Más allá del Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric, la compañía ha implementados muchas más iniciativas. En junio de 2018, se implementó el sistema de alerta Green Line, para todos los stakeholders externos – proveedores, subcontratistas, clientes y vendedores autorizados – que pudieran enfrentarse o ser testigos de comportamientos no éticos que pudieran implicar o afectar a Schneider Electric. De esta manera, se les facilita una forma de comunicar dichas situaciones online. El sistema de alerta Green Line es un reflejo del sistema interno denominado “Red Line”, de funcionamiento similar para los empleados de Schneider Electric. Además, en 2018, se lanzó la “Campaña de Integridad Empresarial” para los 142.000 empleados de todo el mundo. Al mismo tiempo, se presentó una campaña anti-bullying. En 2019, se actualizará el Código Ético de Schneider Electric añadiendo un capítulo sobre “Ética Digital”, destacando las normas éticas que gobiernan la protección de datos, incluyendo, por ejemplo, el uso ético de los datos en los proyectos de Inteligencia Artificial.

"En Schneider Electric no admitimos concesiones en lo que respecta a la ética, y esto va más allá del simple cumplimiento de las normativas o de los requisitos legales. Esto nos hace más sostenibles y más responsables", asegura Emmanuel Babeau, Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer y responsable del Comité de Ética de Schneider Electric. "Ser incluidos por Ethisphere por noveno año consecutivo en su lista de las 100 compañías más éticas del mundo nos anima a redoblar nuestros esfuerzos. Nos motiva, año tras año, a adoptar un comportamiento ético ejemplar en todos los niveles de la organización y en todo nuestro ecosistema. Nuestro código de conducta 'Principios de Responsabilidad' se actualizará en la primera mitad de 2019, aumentando aún más el compromiso ético, y se acompañará por un programa de formación para todos los empleados".

Creada en 2006, la lista anual de las Compañías Más Éticas del Mundo® reconoce a aquellas empresas que han demostrado un liderazgo ético ejemplar en sus sectores, elevando el estándar de comportamiento empresarial tanto por ser lo correcto como por ser una estrategia efectiva a largo plazo. Se evalúan cinco áreas clave: ética y cumplimiento, ciudadanía y responsabilidad corporativa, cultura ética, gobernanza y liderazgo e innovación y reputación.

Sobre el Instituto Ethisphere

El Instituto Ethisphere® es el líder global en definir y avanzar los estándares de las prácticas empresariales éticas que alimenta el carácter corporativo, la confianza en el mercado y el éxito empresarial. Ethisphere cuenta con un amplio conocimiento a la hora de medir y definir las normas éticas centrales usando información impulsada por datos que ayuda a las compañías a mejorar el carácter corporativo y a medir y mejorar su cultura.

Ethisphere reconoce los mejores logros a través de su programa de Compañías Más Éticas del Mundo y proporciona una comunidad de expertos del sector con la Alianza de Liderazgo Ético Empresarial. Puede encontrar más información sobre Ethisphere en https://ethisphere.com.

