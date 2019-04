'Diario de un cuarentón', todos los sábados de abril a las 20h. en Sala Ars Teatre Barcelona Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 12:11 h (CET) ‘Diario de un cuarentón’ y su nuevo hit #senosvadelasmanos, transportará al espectador a los años 70 y 80 con las anécdotas de ayer, de hoy y de siempre. Más de 15.000 espectadores avalan este espectáculo de Andrés Torres. En Sala Ars Teatre Barcelona todos los sábados de abril a las 20h Andrés Torres, cómico de batalla que ha pasado por todo: El Club de la Comedia, La Jungla en Cadena 100, Força Barça y actualmente Aruscitys en 8TV., está representando en Barcelona desde abril de 2014 Diario de un Cuarentón, espectáculo de referencia que ya cuenta con más de 15.000 espectadores, y que ha cosechado buenísimas críticas entre los espectadores.

Para el que se emocione al grito de: '¡Chanquete ha muerto!', o su merienda favorita siga siendo el Phoskitos o el Bollycao, para el que sus cumpleaños estén amenizados con Tang (o Sunny Delight) y sus deberes los hacía con el mítico boli Bic ; este es un espectáculo que le llegará al alma. De esta forma, los espectadores "tienen aseguradas muchas risas, diversión y, en cierta manera, se transportarán a su niñez".

Y para aquellos que en los 80 aún no habían nacido, experimentaran que las cosas no son tan diferentes a lo vivido en su niñez.

Dónde

La ciudad de Barcelona sigue de enhorabuena con la fantástica programación y novedades teatrales en Barcelona ofrecida por Sala Ars Teatre, http://salaarsteatre.com/, la sala de moda en Barcelona que ofrece, de jueves a domingo, fantásticos shows de magia, comedia, musicales e infantil, además de muchas horas de diversión . En esta programación está Diario de un Cuarentón, que podrá disfrutarse todos los sábados de este mes de abril de 2019 a las 20h.; hora ideal para comenzar una tarde-noche en la ciudad de Barcelona.

Sala Ars Teatre Barcelona se encuentra en el Carrer Jonqueres, 15, a pocos metros de Plaza Urquinaona y Via Layetana.

Compra de entradas

Ya se pueden reservar entradas a partir de la página del teatro, http://salaarsteatre.com/programacio_teatre/diario-de-un-cuarent%C3%B3n/ o sino, como no podría ser de otra forma, se pueden adquirir en taquilla los días de las funciones que, según lo comentado, este mes de abril de 2019 serán los sábados 6, 13, 20 y 27

Reparto

Andrés Torres

Idioma: Castellano

Durada: 75 minutos

