Zoco Barcelona abrirá las puertas de su XXIII edición los días 5, 6 y 7 de abril

La nueva edición de ZOCO Barcelona, el Market Lifestyle de Barcelona, seguirá siendo fiel a sus orígenes y a su incomparable estilo, en el Palacete Modernista Torre Amat de Sarriá, Barcelona Una edición más, el consolidado Market contará con las mejores expositoras del momento de moda, complementos, bisutería etc. y con un espacio gastronómico gestionado por el Petit Moll, que ofrecerá desayunos (zumos de frutas y verdes, cookies, cheescake, carrotcake etc.), comida (mollete de calamares y vegetales planchados, tortillas, bikinis etc.), aperitivos (langostinos, hummus, croquetas, montaditos y tapas variadas etc.) y copas para los paladares más exquisitos.

Música en vivo

El sábado por la tarde (18:30h) el grupo de música “Los Antonios” amenizará la velada con temas muy conocidos por todos los públicos. Esta formación es el resultado de muchos años de trabajo, dedicación y pasión por la Rumba Catalana. Como curiosidad, todos los integrantes de la formación han tenido una

relación familiar o profesional con el maestro Peret. Entrada totalmente gratuita.

El Rincón Solidario

Además, ZOCO Barcelona volverá a apoyar proyectos solidarios, para que puedan darse a conocer en un ambiente relajado y totalmente familiar. Esta vez, el Rincón Solidario lo ocuparan la “Fundación Mitri” que alimenta y educa a los niños que acuden a la escuela de Sillacancha en el Valle Sagrado de Cuzco, Perú y “Dona'm Ales” en beneficio de la investigación del cáncer infantil de Sant Joan de Déu .

Expositoras

36 expositoras, seleccionadas con mucho mimo, serán las encargadas de ofrecer productos de máxima calidad a los visitantes. Para ZOCO Barcelona lo importante no es “llenar espacios” con muchos expositores, sino que cada participante se sienta protagonista del proyecto.

Esta edición contará con marcas de referencia en joyería y bisutería como Apache Sweet , Rusky Cohelo, Engrís y Elba Boheme , los bolsos y complementos de Kidani Complements, la artesanía de Clo Artesanos, la firma de complementos femeninos y estilosos handmade Claudette & CG, los diseños únicos de ropa boho y étnica Laura Müller o las prendas femeninas Valan Store y de baño de A Dúo y, entre muchas otras sorpresas.

A Dúo , ofrecerá el sábado por la tarde y el domingo por la mañana un desfile de moda de baño.

Historia del Palacete Modernista de Can Amat

La localización de esta edición volverá a ser nada más y nada menos que el Palacete Modernista Torre Amat en pleno corazón de Sarriá, un sofisticado espacio que fue durante años hogar del jugador del Futbol Club Barcelona, Ladislao Kubala, y casa declarada Patrimonio Histórico de la ciudad.

Fechas: 5, 6 y 7 de abril

Horario al público: viernes 5 abril de 15h a 20h - sábado y domingo de 11h a 20h

Lugar: Torre Amat, Palacete Modernista de Sarriá

Carrer Duquessa d’Orleans 9

08017 Barcelona

Acerca de Zoco Barcelona

Zoco Barcelona, https://www.zocobcn.es/ nace en 2013 gracias a la iniciativa de María Román, convencida de que podía crear un evento que no solamente fuera “comercial” sino que tuviera alma, creatividad y propuestas de autores mucho más personales. Con el tiempo, y dada la magnitud del proyecto, se incorporó su gran amiga de la infancia Berta Sitjar.

En noviembre de 2018, ZOCO Barcelona celebró su 5º cumpleaños , y 22 ediciones después, este es sin duda uno de los eventos de ocio y moda de referencia en la ciudad. La cuidada selección de las marcas y la original propuesta de actividades de cada edición, lo han convertido en una cita acogedora, atractiva e interesante para los amantes de la moda, el buenrollismo y el lifestyle.

De la campaña de promoción del evento con carteles y comunicación web y en redes se ha ocupado www.open-buzoneo.com.

'Zoco Barcelona, ¡Un market único en un espacio singular!'