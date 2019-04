Éxito del Business Afterwork para empresarios en el Skynight de Madrid Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 10:52 h (CET) Cientos de profesionales y empresarios se dieron cita el pasado 21 de marzo, en el SKYNIGHT del Hotel Puerta de América de Madrid, para hacer Networking de forma distendida. Los asistentes disfrutaron de una velada mágica en el cielo de Madrid, que se repetirá el próximo 30 de mayo El Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales (Feped) en colaboración con la prestigiosa Negocios y Estrategia Business School (N+E BS) y Eventos y Networking organizaron el pasado 21 de marzo #FEPED2019, en el Hotel Puerta de América – un espacio de debate, ponencias y Networking, que finalizó con un Macro Business Afterwork, al que asistieron cientos de profesionales y empresarios.

La presentación del Foro de Emprendedores y Pymes en las Economías Digitales”contó con una primera parte, en la que se expusieron argumentos en relación a la tecnología, la economía digital, el machine learning, con visión de futuro para las empresas y startups. La primera ponencia, a cargo de Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin, habitual de Emprende de TVE, que habló sobre el poder de la Colaboración en la Era Digital, para dejar paso a continuación a Jesús Herencia, secretario general de la Asociación de Empresas de Blockchain y fundador de Shareyourworld, que trató el Futuro del Blockchain y posibles aplicaciones al mundo empresarial. Posteriormente, tomó el turno de palabra Patricia Llaque, responsable de innovación y talento en B&T meetings, quien contó cómo será el cuerpo humano del futuro debido al impacto de la tecnología, seguida de una ponencia sobre Smart Citys ofrecida por Javier Peña Martinez y David Pascual Saez.

Para finalizar la primera parte del evento, se abrió una mesa de debate para hablar de Big Data, su impacto en la sociedad y en las personas. Dicha mesa estará compuesta por Jesús Herencia, José Luis Salmerón, consultor y Catedrático de Sistemas de Información e Informática de Gestión, David Díez Mocha fundador y CGO de Ununuzi, Jorge Campos, fundador y CES de Doozymob Y Arantxa Prieto, Directora General de Mindsales.

Los conocimientos dejaron paso al ocio y los negocios. Los asistentes subieron al Skynight del Hotel, donde tuvo lugar un macro Business Afterwork. Los asistentes pudieron disfrutar de unas maravillosas vistas de Madrid, mientras tomaban un buen vino y un picoteo, disfrutando de la magia de Borjo Meyer, de las promociones de las empresas expositoras y del ambiente de networking.

El evento fue posible gracias a Santiago Vitola, CEO de N+E Business School y Presidente de FEPED. Ángel Calvo Mañas, Director de Eventos y Networking y presentador de Cultura Emprende Radio. Matías Méndez, Experto en Relaciones Institucionales y Speaker profesional. Así mismo, destacar el gran trabajo que hicieron en la convocatoria del evento los numerosos colaboradores y patrocinadores, como la Asociación Española Multisectorial de Microempresas Españolas, encabezada por Víctor Delgado García; Urban Lab Madrid, liderada por Alejandra Ron-Pedrique; todonetworking, liderado por Antonio Gálvez; Pymes Unidas con Endika Lousa; Networking 3.0 con Jaime Garrido, Papstar, Ana Velázquez, Madrid Investment Attraction, Slam School, Sinergia Publicidad y ACB Abogados Consumo & Banca entre otros.

Todos aquellos profesionales que se quedaron con ganas de asistir al evento o aquellos que quieran repetir experiencia, tendrán una nueva oportunidad de hacer networking, en el próximo Business Afterwork, del jueves 30 de mayo, a las 20:30 horas, en la nueva terraza del Hotel Puerta de América de Madrid. Para más información seguir el hasthtag #Afterwork30M.

