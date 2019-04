Inmoagusta da las claves para ahorrar energía en la vivienda Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 09:04 h (CET) Immoagusta propone algunas prácticas fáciles de llevar a cabo para conseguir una vivienda capaz de ahorrar energía Los objetivos energéticos y de emisiones de la UE para 2050 no pueden ser más claros. España debe establecer como meta una tasa de reforma de 400.000 viviendas anuales, el 1,5% del parque actual, frente a la tasa actual del 0,3%, según WWF España. Los países europeos ya han empezado a desarrollar políticas efectivas para financiar la rehabilitación de construcción antigua y no es extraño que los propietarios que quieran vender, reflexionen antes acerca de si su vivienda necesita reformas para que despierte más interés.

Desde Immoaugusta Serveis Immobiliaris consideran que reformar, tanto desde el punto de vista económico como por los efectos que tiene en el día a día, es una decisión que no se puede tomar sin una reflexión previa. Por eso, la primera recomendación que hace su equipo es planificar de antemano hasta el mínimo detalle de las reformas.

Un elemento en el que fijarse son las ventanas, que permiten mantener la temperatura ideal dentro de casa. Para ello, se deberán cambiar por unas que cumplan con el Código Técnico de Edificación. Se trata de una obra sencilla en la que el objetivo principal es reducir las filtraciones de aire del exterior.

Otra medida para evitar las pérdidas de calor y ahorrar en calefacción es la instalación de placas de aislamiento térmico. Si la vivienda es un ático o se encuentra en las últimas plantas, también es fundamental aislar los techos.

Cuando se trata de viviendas multifamiliares, una buena idea es reformar las fachadas para hacerlas más eficientes. De hecho, la mayor eficiencia energética se consigue en las casas de fachada ventilada, porque este tipo de construcción crea una capa de aire de entre tres y cinco centímetros entre la parte de la fachada que da al exterior y el aislamiento térmico del interior. Así, el edificio se mantiene fresco en verano y reduce su deterioro en invierno. Es lo que se conoce como casa pasiva, porque no deja escapar la temperatura interior.

El otro elemento clave son las calderas de condensación. ¿Por qué elegirlas? Como funcionan a una menor temperatura, necesitan menos combustible y son más eficientes, explican desde Immoagusta.

En el caso de las viviendas con calefacción central, es recomendable instalar un sistema que permita facturar a cada residente en función de lo que gasta. Además, no solo es importante elegir el mejor sistema sino también controlar la energía. Una opción es una llave termostática en los radiadores de la vivienda que cierra el aparato cuando se llega a la temperatura deseada.

Immoagusta recuerda que una reforma en clave energética debe incorporar tanto medidas pasivas como activas. La rehabilitación no solo ayuda a reducir el consumo, sino también reduce la entrada de ruidos, mejora la calidad del aire interior y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vivienda. Por todas estas razones, un propietario que decide realizar algunos cambios para aumentar la eficiencia energética de la vivienda que pondrá a la venta, estará aumentado su valor de forma inmediata.

