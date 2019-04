VASS@Revolution: cuando la plantilla es la que decide la estrategia de crecimiento de la empresa Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 17:32 h (CET) Este revolucionario proyecto de la empresa especialista en soluciones digitales VASS pretende implicar al cien por cien a los trabajadores en la toma de decisiones estratégicas para su futuro y el de la compañía. Javier Latasa, presidente del Grupo VASS: "Es necesario que nuestro equipo se sienta partícipe en el proceso de transformación y VASS sea lo que sus profesionales quieran que sea" Impulsar el crecimiento personal y profesional de sus empleados, permitir la conciliación personal y laboral y fomentar la colaboración entre equipos. Estos son los objetivos que la empresa especialista en soluciones digitales VASS se propone conseguir con su innovador Proyecto VASS@Revolution.

La meta final es la implicación absoluta de todos los trabajadores en el proceso de crecimiento y transformación que está experimentando la compañía desde 2015. Entonces, se puso en marcha VASS@200, una amplia estrategia empresarial orientada a la consecución de una facturación anual mayor de 200 millones y que, entre otras iniciativas, contempla medidas directamente relacionadas con las personas y las historias de talento que forman parte de la compañía como VASS@Revolution.

Este proyecto pretende dar voz y poder de decisión a los empleados del grupo sobre cuestiones tan relevantes como la forma en que se quiere seguir creciendo o cómo los profesionales que integran la empresa podrán crecer con ella. Es un proceso que invita a participar a los trabajadores en primera persona, con la idea de conseguir, entre todos, que el Grupos VASS culmine con éxito la mencionada estrategia VASS@200.

"No queremos ni debemos ir por separado en un proceso tan importante como el de convertir a VASS en empresa líder del sector. Necesitamos que nuestros empleados se sientan parte de este proyecto y por eso les damos la oportunidad de que definan la nueva VASS. Es un proceso revolucionario en el que los propios trabajadores deciden cómo mejorar la colaboración, cómo seguir creciendo hacia VASS@200 y cómo hacer que ese crecimiento repercuta positivamente en sus carreras profesionales y en su desarrollo personal, siempre en la línea de la conciliación", explica el presidente de la compañía Javier Latasa. "Es la única forma de conseguir una VASS acorde a cómo sus profesionales quieren que sea", destaca.

Tres grandes áreas en las que trabajar

Dentro de VASS@Revolution se están implementando tres grandes iniciativas: ‘Growing together’, donde se trabaja el crecimiento conjunto de la empresa y de sus empleados; ‘Life balanced’, encaminada a obtener repercusiones positivas en la vida personal de los trabajadores; y ‘All in one’, orientada a la colaboración de todos para conseguir los dos objetivos anteriores.

Las dinámicas de trabajo se llevan a cabo mediante de bootcamps, en los que los empleados pueden participar de manera presencial o de forma online, a través de un canal propio habilitado para ello. Se prolongarán durante los próximos meses, con la idea de comenzar a implantar las propuestas hechas por los trabajadores a partir de verano.

Se trata de un proyecto del Grupo VASS en España, en el que pueden participar absolutamente todos los empleados, que son más de 1.000 en todo el territorio nacional, incluyendo a las otras tres empresas que conforman el Grupo, Nateevo, vdShop y Serbatic.

"No hay distinción ni limitación. Todos los empleados de VASS en España, que quieren y pueden, tienen la oportunidad de colaborar en este proyecto común que nos llevará a mejorar nuestro posicionamiento como empresa líder en soluciones digitales", concluye Latasa.

