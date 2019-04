Crece la demanda de piedras naturales exóticas en arquitectura e interiorismo, según tinostone.com Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 16:52 h (CET) Las piedras naturales exóticas vuelven a ser uno de los materiales más demandados entre los profesionales de la arquitectura y el interiorismo premium. Tino Natural Stone, líderes del sector, desvelan las claves del nuevo auge de estos materiales Con el fin de la recesión económica, los proyectos de arquitectura vuelven a abrazar soluciones de diseño exclusivas. En este sentido, los revestimientos de piedras naturales exóticas son cada vez más demandados por los arquitectos e interioristas. Estos profesionales ven en estos materiales la mejor manera de transmitir sensaciones. Una auténtica tendencia al alza en el mercado que impulsa la comercialización en el exterior de compañías especializadas en este sector como TINO Natural Stone.

La calidad de la piedra, vía de internacionalización

Los expertos apuntan a la calidad de los materiales como la vía que permite la internacionalización de proyectos que nacen en canteras locales. "Nacimos en los años 80, al poco tiempo, ya firmamos el primer contrato internacional. Mármol para un edificio de Arabia Saudí. Desde entonces, no hemos cesado nuestra actividad en el exterior. Tenemos presencia en 50 países de todo el mundo, siempre trabajando al más alto nivel. Esto implica, lógicamente, que la exigencia es muy alta, pero contamos con la seguridad de que nuestros materiales están a la altura de esas expectativas, y nuestros clientes también. Somos expertos en proyectos de piedra natural", según tinostone.com.

Los usuarios de este sector demandan soluciones exclusivas ya que los materiales participan de construcciones diseñadas para destacar y ser realmente singulares. "Para mantener el liderazgo en este tipo de proyectos, la compañía ha apostado por la innovación. Esto nos permite proponer al mercado nuevas soluciones que satisfagan las necesidades únicas de cada espacio".

Desde el sector, se apunta como fundamental la necesidad de estar en constante renovación para, de ese modo, poder mantener la competitividad de la marca a nivel global. Apuntan al requerimiento de la industria de proveerse de soluciones excepcionales como clave para que una compañía sea realmente apreciada. "Contamos con un departamento de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que colabora, incluso, con universidades de nuestro entorno. Esto ha posibilitado el desarrollo de ventajas competitivas para la empresa, ya que hemos creado líneas de producto exclusivas de nuestra marca. En estas soluciones, plasmamos todos los avances de la tecnología. Esto tiene una repercusión directa en todo el proceso de producción", señalan.

Proyectos a medida, para una experiencia de lujo

Hoteles de lujo de todo el mundo confían en empresas como TINO Natural Stone, para plasmar su identidad de marca en los espacios. Según los expertos del sector, los gestores de estos lugares exclusivos valoran la capacidad de los materiales para generar experiencias únicas que reafirmen a su hotel como irreemplazable en la mente del visitante. "En estos lugares de ensueño, cada detalle cuenta. Nuestros proyectos a medida garantizan el desarrollo de algo singular; algo muy valorado por las empresas, ya que pueden diseñar momentos realmente únicos e inolvidables para sus clientes. Eso explica que hayamos participado en más de 600 proyectos de lujo, muchos de ellos hoteles, como el Hotel Bulgari de Londres o el Four Seasons Charles V de París, pero también en numerosos proyectos singulares como la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela".

"Independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, el mármol es sinónimo de lujo. Nuestra firma es una referencia en proyectos de mármol tinostone.com gracias a que éste es un auténtico deleite para los sentidos y así lo ven en todo el mundo", concluyen.

Más información en: https://www.tinostone.com

